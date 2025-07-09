В мессенджерах белорусам массово рассылают поддельные уведомления о штрафах

Волна сообщений о новой схеме мошенничества распространяется в сети. Под ударом – автовладельцы. Аферисты рассылают в мессенджерах фальшивые уведомления о штрафах за нарушение ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси: Обращаем внимание, автовладельцев, что подобные письма не что иное, как обман. Оповещение о нарушении правил дорожного движения зафиксированных камерами фотофиксации приходит через СМС, если мобильный телефон имеется в информационной системе Министерства внутренних дел. Мессенджеры для этих целей не используются.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Напоминаем, будьте внимательны к подозрительным сообщениям. Никогда не переводите деньги на неизвестные вам счета. Переход по сомнительным ссылкам может привести к утрате не только денежных средств, но и доступа к аккаунтам, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных. В случае, если вы подозреваете, что можете стать жертвой киберпреступников, незамедлительно сообщите об этом в милицию.

В МВД призывают граждан быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. Оплата штрафов производится только в отделении банка или через ЕРИП. Сумма автоматически отобразится после введения номера постановления из извещения, а потому вводить данные вручную и переводить деньги на какие-либо счета, не требуется. А проверить наличие штрафов на ваше имя – очень просто. Достаточно зайти в личный кабинет на портале МВД.