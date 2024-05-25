Прямой эфир

В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин

25 мая 2024 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тысячи молодых парней 25 мая произнесли слова клятвы. Новое пополнение в военных гарнизонах страны приняло присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин-1

Только в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки преданно служить своей Родине пообещали около 2,5 тысячи новобранцев. День, когда они стали настоящими мужчинами, бойцы запомнят на всю жизнь.

Торжественности церемонии добавило участие в ней министра обороны. Виктор Хренин выступил с напутственным словом и отметил, что теперь на плечах военнослужащих лежит огромная ответственность: сохранить мир, который мы получили в наследство от предков-победителей. Впереди парней ждет интенсивная, насыщенная боевая учеба.

В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В корне пересмотрели подготовку войск, больше внимания уделяется именно практическим занятиям. И как требовал наш Главнокомандующий, стало меньше муштры. Мы уделяем особое внимание таким предметам обучения, как огневая подготовка, вождение, инженерная подготовка, тактическая и, конечно же, военная медицина. И учить их будут тому, что действительно сегодня нужно, чтобы надежно защитить свою Родину.

В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин-7

Слова «торжественно клянусь» сегодня прозвучали более сотни раз и на плацу 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления. Важный шаг во взрослую жизнь юноши сделали в присутствии командования и самых близких людей. На мероприятии традиционно присутствовали родители, братья и сестры бойцов.

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» – не забудьте включить ближний свет
25 мая 2024 13:39

ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!» – не забудьте включить ближний свет

Потенциал промышленности Беларуси может сделать её одним из ведущих государств – военный эксперт
25 мая 2024 13:30

Потенциал промышленности Беларуси может сделать её одним из ведущих государств – военный эксперт

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов
25 мая 2024 13:30

«Школа юного олимпийца» – уникальная новинка об истории Олимпийских игр и достижениях белорусов

«Они делают своё дело и делают очень хорошо» – как помогают детям в реабилитационном центре?
25 мая 2024 13:18

«Они делают своё дело и делают очень хорошо» – как помогают детям в реабилитационном центре?

Фестиваль творчества инвалидов «Весенние встречи» – узнали, как создавался проект и что ещё готовят в БелОИ
25 мая 2024 13:02

Фестиваль творчества инвалидов «Весенние встречи» – узнали, как создавался проект и что ещё готовят в БелОИ

Начинал петь на утренниках – победитель «Фактор.BY» Даниил Савеня о музыке, учёбе и своих планах
25 мая 2024 12:34

Начинал петь на утренниках – победитель «Фактор.BY» Даниил Савеня о музыке, учёбе и своих планах

В школах Беларуси 25 мая прозвенел последний звонок
25 мая 2024 11:44

В школах Беларуси 25 мая прозвенел последний звонок

Новым руководителем Коммунистической партии Беларуси избран Сергей Сыранков
25 мая 2024 11:20

Новым руководителем Коммунистической партии Беларуси избран Сергей Сыранков

«Это фактически Высший госсовет Союзного государства». Эксперт о визите Путина в Беларусь
25 мая 2024 10:56

«Это фактически Высший госсовет Союзного государства». Эксперт о визите Путина в Беларусь

Самые перспективные белорусские бренды определили в Минске
25 мая 2024 08:37

Самые перспективные белорусские бренды определили в Минске

Где провести летний отдых в Минске – анонс ток-шоу «Большой город»
25 мая 2024 08:10

Где провести летний отдых в Минске – анонс ток-шоу «Большой город»

МВД усилит меры безопасности во время последних звонков
25 мая 2024 07:35

МВД усилит меры безопасности во время последних звонков