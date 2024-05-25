В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин

Тысячи молодых парней 25 мая произнесли слова клятвы. Новое пополнение в военных гарнизонах страны приняло присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи молодых парней 25 мая произнесли слова клятвы. Новое пополнение в военных гарнизонах страны приняло присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки преданно служить своей Родине пообещали около 2,5 тысячи новобранцев. День, когда они стали настоящими мужчинами, бойцы запомнят на всю жизнь.
Торжественности церемонии добавило участие в ней министра обороны. Виктор Хренин выступил с напутственным словом и отметил, что теперь на плечах военнослужащих лежит огромная ответственность: сохранить мир, который мы получили в наследство от предков-победителей. Впереди парней ждет интенсивная, насыщенная боевая учеба.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В корне пересмотрели подготовку войск, больше внимания уделяется именно практическим занятиям. И как требовал наш Главнокомандующий, стало меньше муштры. Мы уделяем особое внимание таким предметам обучения, как огневая подготовка, вождение, инженерная подготовка, тактическая и, конечно же, военная медицина. И учить их будут тому, что действительно сегодня нужно, чтобы надежно защитить свою Родину.
Слова «торжественно клянусь» сегодня прозвучали более сотни раз и на плацу 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления. Важный шаг во взрослую жизнь юноши сделали в присутствии командования и самых близких людей. На мероприятии традиционно присутствовали родители, братья и сестры бойцов.