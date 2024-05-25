В армии стало меньше муштры, как и требовал Президент – Виктор Хренин

Только в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки преданно служить своей Родине пообещали около 2,5 тысячи новобранцев. День, когда они стали настоящими мужчинами, бойцы запомнят на всю жизнь.

Торжественности церемонии добавило участие в ней министра обороны. Виктор Хренин выступил с напутственным словом и отметил, что теперь на плечах военнослужащих лежит огромная ответственность: сохранить мир, который мы получили в наследство от предков-победителей. Впереди парней ждет интенсивная, насыщенная боевая учеба.