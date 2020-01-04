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Священник рассказал, когда нужно убирать новогоднюю ёлку

04 января 2020 14:54
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О традициях рассказали в программе «Центральный регион»

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Ёлка раньше, по традиции, стояла в наших домах до праздника Богоявления. Потому что и праздник Рождество, и Крещение – исторически это раньше был один праздник, большой такой. Можно сказать, что ёлка больше ставилась традиционно в городах. И, причём, ёлок было немного, только богатые, обеспеченные люди могли позволить себе поставить ёлку. А в деревнях больше с помощью сена столы украшали и оформляли с помощью изготовления вертепа, который ставился у храма.

Священник рассказал, когда нужно убирать новогоднюю ёлку-1
# Новый год # Вениамин

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