Священник рассказал, когда нужно убирать новогоднюю ёлку

О традициях рассказали в программе «Центральный регион».

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Ёлка раньше, по традиции, стояла в наших домах до праздника Богоявления. Потому что и праздник Рождество, и Крещение – исторически это раньше был один праздник, большой такой. Можно сказать, что ёлка больше ставилась традиционно в городах. И, причём, ёлок было немного, только богатые, обеспеченные люди могли позволить себе поставить ёлку. А в деревнях больше с помощью сена столы украшали и оформляли с помощью изготовления вертепа, который ставился у храма.