Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет

Новости Беларуси. Об этом Андрей Равков заявил на традиционной встрече с главными редакторами СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно руководство Министерства обороны приглашает их в воинские части, проводя с руководителями масс-медиа своеобразную учебу.