Более 500 ученых из 25 стран: первый белорусский философский конгресс в Минске

В его рамках запланировано открытие Белорусско-китайского центра философии и культуры, который будет работать при Национальной Академии наук.

Новости Беларуси. В Минске открылся первый белорусский философский конгресс. Приветствие его участникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ариз Авяз оглы Гезанов, участник конгресса (Азербайджан): Многих ученых мы знаем по труду, по тому, что они пишут. Такие мероприятия значимы в том, что мы с живыми общаемся, обмениваемся мнениями.

Екатерина Иликчива, участница конгресса (Украина):

Как правило, научные мероприятия они призваны для решения или хотя бы наметок для решения каких-то проблем, не только научных, но и социально-экономических.

Главное – слышать друг друга, а если слышим, то найдем компромиссное решение.

Ожидается, что конгресс станет одним из самых значимых форумов Года науки в Беларуси и крупнейшим в истории страны в области философии, социальных и гуманитарных наук.