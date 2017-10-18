Здание, не похожее ни на один молельный дом в мире. Кадры из новой витебской синагоги

Новости Беларуси. В Витебске впервые за 100 лет построили синагогу. Это знаменательное событие как для иудейского мира, так и для культуры и межконфессиональной дружбы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу В дореволюционное время в этом городе 52,4 % населения составляли евреи, и действовало свыше 60 синагог. Современное здание не похожее ни на один молельный дом в мире.

Еврейские национальные мелодии исполняются даже на крыше новой синагоги. Это здание уже стало центром притяжения иудеев в Витебске. Два года назад на улице Грибоедова заложили первый кирпичик. Красного цвета – в тон старым домам в центральной части города. «Шатер Давида» вписался в архитектуру Витебска, словно находился на этом месте всегда.

Анастасия Бут, СТВ:

Внутри также прослеживается связь новой синагоги и древнейшего Витебска. А кто может быть наиболее ярким связующим звеном, если не известный во всем мире наш земляк Марк Шагал? Репродукции витражей, которые он писал для иерусалимской синагоги Хадассы, сегодня можно увидеть на стенах и витебского храма. Это изображения 12 колен – потомков 12 сыновей Иакова, от которых, согласно священным книгам, и пошел еврейский народ. Здесь же, на потолке, и 12 ступеней к небу. На стене три камня, специально привезенных из Израиля.

Малкиэль Горгодзе, раввин Витебска:

Традиционно женщины и мужчины молятся отдельно. В некоторых синагогах это просто некая ширма. Мы, в свою очередь, смогли себе позволить балкон для женщин.

Олег Буткевич, епископ Витебской католической епархии:

Гэта падзея, якая ўласцівая для нашай краіны. Спрадвеку на гэтай зямлі заусёды ў згодзе паміж сабой жылі вызнаўцы розных рэлігій і розных канфесій. Тым больш, для Віцебску юдаізм – гэта штосьці блізкае. В мире нет ни одного подобного молельного дома. Тем интереснее было работать с проектом. В результате – множество огромных окон со звездой Давида, стеклянный купол над холлом.

Алексей Федористов, архитектор:

Это не просто сравнение, какие же синагоги строятся по всему миру. Это образ жизни, образ существования евреев, их традиции, их устои. А фишки из этого и складываются, из глубинных корней. Не возникает сомнений, что синагога станет еще одной точкой и на культурной карте Витебска. В перспективе здесь планируют создать еще и музей.

Катрин Маклхом, туристка (Великобритания):

Это очень интересно. Это первая синагога, восстановленная в Беларуси за последнюю сотню лет.