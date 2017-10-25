Свои истории успеха: VI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства

Новости Беларуси. Молодые ученые Беларуси и России предложат свои идеи в сфере атомной энергетики. В Минске стартовал VI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодые ученые Беларуси и России предложат свои идеи в сфере атомной энергетики. В Минске стартовал VI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его рамках запланирован бизнес-бой «Лучший молодежный инновационный проект Союзного государства».
Станислав Асотов, студент Рязанского государственного радиотехнического университета (Россия):
Буду представлять свой проект, связанный с возобновляемыми источниками энергии, в частности – солнечной энергии. Разрабатываем такую конструкцию, чтобы ее можно было использовать даже в северных широтах. При проведении экспериментов затраты были минимальными, а эффективность была достигнула очень высокая.
Виталий Гмырак, заместитель генерального директора по маркетингу научно-технического парка БНТУ «Политехник»:
У нас тоже есть свои истории успеха. Например, проект «трубосфера», который выставлялся на первом форуме. Молодой парень, Кирилл Левков, представлялся с устройством для преобразования энергии избыточного давления природного газа в электричество. Сегодня Кирилл – резидент нашего технопарка БНТУ, а с другой стороны – в Сколково.
Ежегодно в мероприятиях Форума принимают участие более 150 ученых и специалистов Союзного государства.