Свои истории успеха: VI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства

Новости Беларуси. Молодые ученые Беларуси и России предложат свои идеи в сфере атомной энергетики. В Минске стартовал VI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его рамках запланирован бизнес-бой «Лучший молодежный инновационный проект Союзного государства».

Станислав Асотов, студент Рязанского государственного радиотехнического университета (Россия):

Буду представлять свой проект, связанный с возобновляемыми источниками энергии, в частности – солнечной энергии. Разрабатываем такую конструкцию, чтобы ее можно было использовать даже в северных широтах. При проведении экспериментов затраты были минимальными, а эффективность была достигнула очень высокая.