Насколько часто белорусы читают книги и какую литературу предпочитают? Вот данные статистики и опросов

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора – директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей ГУ «Национальная библиотека Беларуси»: Каждый шестой житель Минска является читателем публичной библиотеки. Дети – более активные читатели. По результатам исследований Института социологии Национальной академии наук, четверть белорусов предпочитают читать книги каждый день. А еще четверть читают несколько раз в неделю. Если говорить о литературных предпочтениях, то взрослое население предпочитает читать детективы, книги о любви, историческую литературу. Дети же отдают предпочтение фантастике и комиксам.

Ольга Политыко, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»: Я провела опрос, и, как выяснилось, дети читают очень много. В разном возрасте есть свои предпочтения. Для детей лет 8-10 это книги про животных, газеты, журналы. Для детей подросткового периода – то, что помогает им понять себя: психология. От 15 лет и старше – узкоспециализированная литература. Поколение постарше любит не только классику, к которой мы привыкли с детства, но предпочитает различные мировые шедевры.

Виктор Пшибытко:

Если говорить о предпочтениях наших читателей, то в первую очередь востребована научная, научно-популярная и учебная литература. С точки зрения тематики, это право, юридические науки, история, экономика, культура, языкознание и искусство.

Более 200 тысяч человек посещают Национальную библиотеку Беларуси, в том числе удаленно, с помощью интернет-портала. Самые молодые читатели дети – в возрасте 9-10 лет, а старожилам – 92 года.