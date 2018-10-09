Со скальпелем в руках и надеждой в сердце. Репортаж СТВ о настоящем профессионале из Червеня

Новости Беларуси. Замечательный врач. Более полтысячи пациентов оперирует ежегодно хирург из Червеня Александр Довгач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди медицинских побед врача - 4 спасенных сердца и почти 40 лет безупречной работы. В 2018 году хирург получил звание «Отличника здравоохранения». О настоящем профессионале и враче, которому доверяет уже не одно поколение людей – подробнее в видеоматериале.