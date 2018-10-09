Прямой эфир

Со скальпелем в руках и надеждой в сердце. Репортаж СТВ о настоящем профессионале из Червеня

09 октября 2018 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Замечательный врач. Более полтысячи пациентов оперирует ежегодно хирург из Червеня Александр Довгач, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со скальпелем в руках и надеждой в сердце. Репортаж СТВ о настоящем профессионале из Червеня-1

Среди медицинских побед врача - 4 спасенных сердца и почти 40 лет безупречной работы. В 2018 году хирург получил звание «Отличника здравоохранения». О настоящем профессионале и враче, которому доверяет уже не одно поколение людей – подробнее в видеоматериале.

# Врачи Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею
09 октября 2018 20:07

Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?
09 октября 2018 19:10

О что сломала свои стальные зубы «Алеся», или Когда возобновят работы по прокладке 3-й линии метро?

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района
09 октября 2018 17:36

Инновационный проект. Школьники создали виртуальную карту Заводского района