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Молодёжный марафон «Выбирай.BY» стартовал в Минске

14 декабря 2023 13:32
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В Беларуси избирательная кампания приближается к следующему этапу. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется уже 17 декабря. Завершится оно за 40 дней до самих выборов, которые пройдут в конце февраля 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжный марафон «Выбирай.BY» стартовал в Минске-1

Сегодня, 14 декабря, в Минске был дан старт молодежному информационно-просветительскому марафону «Выбирай.BY». Его участниками стали 50 представителей из 15 учреждений образования Беларуси, а также председатели ЦИК. Так, в вопросах, касающихся предстоящей кампании, разбиралась молодежь нашей страны. Цель проведения – подготовка экспертов из числа студентов для последующего их участия в качестве спикеров в формате «равный обучает равного».

Молодёжный марафон «Выбирай.BY» стартовал в Минске-4

Диана Козловская, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Я понимаю, что мое будущее, будущее моих родных зависит от того, какой выбор я сделаю сейчас. Мы должны принимать тот выбор, который понесет за собой какие-то благие цели. Мы, молодежь нашего времени, хотим только строить мир, созидать и творить добро.

Молодёжный марафон «Выбирай.BY» стартовал в Минске-7

Андрей Беляков, начальник центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси:
Марафон, по сути, это такой важный шаг на пути, с одной стороны, к повышению уровня политической культуры, и не только молодых граждан, а в целом населения нашей страны. А во вторую очередь – это возможность развиваться самим, в том числе как политикам, гражданам.

Молодёжный марафон «Выбирай.BY» стартовал в Минске-10

С 16 по 30 января 2024 года в стране начнется регистрация кандидатов в депутаты. А период предвыборной агитации стартует с 31 января, он будет проходить по 24 февраля 2024 года включительно.

# Молодежь Беларуси # общество

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