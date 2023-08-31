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СВО, Лукашенко, Беларусь и Россия. Григорий Азарёнок пообщался с Владимиром Соловьёвым. Анонс большого интервью

31 августа 2023 08:05
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Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью нашему политическому обозревателю Григорию Азаренку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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СВО, Лукашенко, Беларусь и Россия. Григорий Азарёнок пообщался с Владимиром Соловьёвым. Анонс большого интервью-1

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Нам некого винить, кроме себя... Что ты от власти не отходил, целовал ее так глубоко, что одни подметки из жопы власти торчали... И президент Беларуси, и президент России патриоты своих стран.

Григорий Азаренок, СТВ:
В августе 2020 года вы не сразу поняли, что происходит?

Владимир Соловьев:
Да никто, ни мы, ни вы, не поступает жестко.

СВО, Лукашенко, Беларусь и Россия. Григорий Азарёнок пообщался с Владимиром Соловьёвым. Анонс большого интервью-4

Григорий Азаренок:
Страны, которые связывают с Российской Федерацией свою судьбу, а мы имеем гарантии от Горбачева?

Владимир Соловьев:
Американцы считают, что Путин это просто флуктуация историческая. Придет следующий, и они будут так же предавать, как предавали Горбачева... Ребята на фронте там, чтобы здесь была нормальная жизнь. У них просто свои формы странные. Конечно, это неприятно, потому что эту нормальную жизнь еще надо заслужить, еще надо выстроить... А зачем такой мир, в котором нет России, – сказал наш президент. Я уверен, что Александр Григорьевич точно так же формулирует, когда речь идет о Беларуси.

Будет ли ядерная война и за что идет СВО? Как главный телеведущий России воспринимал события 2020 года в Беларуси и о чем без камер говорил с Александром Лукашенко. Разговор продлился более часа.

Полную версию интервью смотрите сегодня в 19:00 на YouTube-канале СТВ и в телеэфире в 23:20 в рамках стрима «Азаренок. Напрямую».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Фотофакт

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