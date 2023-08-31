СВО, Лукашенко, Беларусь и Россия. Григорий Азарёнок пообщался с Владимиром Соловьёвым. Анонс большого интервью

Соловьев: «Лукашенко победил с автоматом в руках». В чём исторический феномен Президента?

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью нашему политическому обозревателю Григорию Азаренку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Нам некого винить, кроме себя... Что ты от власти не отходил, целовал ее так глубоко, что одни подметки из жопы власти торчали... И президент Беларуси, и президент России патриоты своих стран.

Григорий Азаренок, СТВ:

В августе 2020 года вы не сразу поняли, что происходит?

Владимир Соловьев:

Да никто, ни мы, ни вы, не поступает жестко.