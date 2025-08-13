Производство экоупаковки освоили в Заславле

В Беларуси активно осваивают переработку вторсырья. Такое предприятие начало работу в Заславле. Небольшая производственная компания расширила направления деятельности при господдержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонны макулатуры поступают на это предприятие для переработки. Год благоустройства – стимул сделать еще больше со знаком качества и использовать для себя и окружающей среды.

Это своего рода душ для сырья, только после такой процедуры оно поступит на конвейер. Здесь рождается упаковка для пищевых продуктов. Создавалось производство 6 лет назад, Олег Степанович Смурага признается, что экологический тренд сыграл роль. Возобновляемые вторичные ресурсы – это наше золото, буквально под ногами, которыми мы слабо занимаемся. На этом не раз акцентировал внимание глава государства, в том числе и на недавнем совещании. Лукашенко: вторичные ресурсы – наше второе золото и резерв роста экономики, но мы ими слабо занимаемся. Подробности.

Переработать вторичное сырье и создать новый продукт – экоупаковку. Определившись с идеей, Олег Смурага с сыном написали бизнес-план и обратились за поддержкой во многие банки. Но именно государственный пошел навстречу. 80 % стоимости – кредитные ресурсы, а 20% – средства собственников. Весомый бонус – государство возмещает половину процентов по договору, в рамках которого закуплено современное оборудование.

Олег Смурага, директор предприятия по развитию:

Постановление нашего правительства о поддержке производств экологической направленности. Они рассмотрели наш бизнес-план, говорят: в общем-то, интересный проект. Посмотрели, одобрили, выделили нам средства. И таким образом мы смогли приобрести эту линию, сделать ремонт, подготовить цех к этой линии и запустить производство.