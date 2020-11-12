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Световые фигуры и необычные звери. В Минске начали готовить праздничную иллюминацию

12 ноября 2020 17:48
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Новости Беларуси. В столице готовятся к главным зимним торжествам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Световые фигуры и необычные звери. В Минске начали готовить праздничную иллюминацию -1

По традиции заряжать настроением на улицах и проспектах будет необычная иллюминация. Свой звёздный час на предприятии «Мингорсвет» ждут и световые фигуры. На улицы готовы отправиться необычные звери: олени, зайцы, медведи.

Световые фигуры и необычные звери. В Минске начали готовить праздничную иллюминацию -4

Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Для этого мы обновили, реконструировали существующую иллюминацию, сделали новые участки в Ленинском районе, например, пересечение улицы Ванеева с проспектом Рокоссовского, на Игуменском тракте, путепроводы Денисовская, Маяковского, Жукова, Дзержинского появится иллюминация.

Световые фигуры и необычные звери. В Минске начали готовить праздничную иллюминацию -7

Также в столице установят более 10 уникальных световых деревьев. Размещать световые фигуры начнут к концу ноября. К 15 декабря все инсталляции будут готовы к включению.

# Новый год # общество # Игорь Пятигорец # Фотофакт

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