«Наша задача – науку из Минска привезти сюда». Как прошёл форум «Инновационная Борисовщина»

Новости Беларуси. Наладить контакт между предприятиями и университетами – поставщиками новых кадров, а также обменяться опытом и взглядами на развитие одного из самых промышленных регионов Беларуси. Во Дворце культуры Борисова собрались представители сферы образования, науки и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там уже во второй раз проходит форум «Инновационная Борисовщина». О новых идеях развития города-спутника расскажет Юлия Стриго.

Форум зарекомендовал себя как хорошая площадка для поиска новых решений развития региона. И вот она, вторая встреча – еще масштабнее и продуктивнее. Патронаж за таким мероприятием взял на себя БНТУ, а организация форума уже за его филиалом – Борисовским государственным политехническим колледжем.

Владимир Шмаков, директор Борисовского государственного политехнического колледжа:

Наша задача – науку из Минска привезти сюда. У нас сильнейшие вузы – БНТУ, БГУ там, вы видите, на кооперационной бирже, в прошлом году БГУИР был, Брестский университет там очень интересные вещи политехнические показывает. Поэтому вот именно из этих крупных городов к нам в Борисов, к нам в регионы привезти эту науку, чтобы наши предприятия росли к этой науке и вместе с ней развивались. Познакомиться поближе с научно-техническими достижениями предприятий Борисова можно было на выставке в рамках форума.

Юлия Стриго, корреспондент:

После знакомства с предприятиями Борисовщины дело за налаживанием связей. За моей спиной сейчас свою работу начала кооперационная биржа – это реальная возможность университетам предложить свои инновационные проекты напрямую руководителям производств.

Это еще один компонент форума. Кроме выставки, конференции и семинаров, площадка позволяет заключить договоры сотрудничества между предприятиями и университетами. Например, в прошлом году Борисовский государственный политехнический колледж внедрился в совместную работу с заводом «БЕЛДЖИ». Таким образом, еще будучи студентом, можно себя проявить и обеспечить себе место работы.

Лиана Хмурович, первый заместитель председателя Борисовского райисполкома:

Мы все нуждаемся в кадровом потенциале. Но кадровый потенциал должен инновационно быть образованным. Хотим, чтобы эта площадка развивалась. Надеемся, что в следующем году мы все-таки притянем к нам города-побратимы, потому что есть о чем сотрудничать, есть о чем говорить.

При хорошем запасе инноваций предприятия смогут выпускать еще более конкурентоспособную продукцию, а значит, что глобальная цель для Борисовского района, да и всей страны – зарабатывать больше – будет достигнута благодаря связке науки и производства.