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Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?

12 ноября 2020 14:55
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Новости Беларуси. ГАИ напоминает водителям, что пора менять шины на автомобилях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?-1

Традиционно с 1 декабря по 1 марта необходимо использовать зимние шины. Это относится ко всем автомобилям. В этот период отсутствие зимней резины грозит автовладельцам административными взысканиями.

Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?-4

С учетом погодных условий, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам позаботиться о безопасности уже сейчас.

Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?-7

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома:
За невыполнение требований правил дорожного движения в части переоборудованиях шин с летних на зимние предусмотрена административная ответственность в размере до 1 базовой величины. Повторно в течение года – в размере от 2 до 5 базовых величин. В случае, если водитель транспортного средства был участником ДТП с летней резиной, он может быть привлечен к административной ответственности от 3 до 30 базовых величин.

Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?-10

Кроме того, сотрудники ГАИ советуют еще раз убедиться в тормозной системе, проверить аккумулятор. По дороге двигайтесь с безопасной скоростью и соблюдайте оптимальную дистанцию.

# Автомобили # общество # Андрей Гладкий # Фотофакт

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