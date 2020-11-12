Какой штраф грозит тем, кто не успеет поменять летнюю резину на зимнюю?

Новости Беларуси. ГАИ напоминает водителям, что пора менять шины на автомобилях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно с 1 декабря по 1 марта необходимо использовать зимние шины. Это относится ко всем автомобилям. В этот период отсутствие зимней резины грозит автовладельцам административными взысканиями.

С учетом погодных условий, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам позаботиться о безопасности уже сейчас.

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома:

За невыполнение требований правил дорожного движения в части переоборудованиях шин с летних на зимние предусмотрена административная ответственность в размере до 1 базовой величины. Повторно в течение года – в размере от 2 до 5 базовых величин. В случае, если водитель транспортного средства был участником ДТП с летней резиной, он может быть привлечен к административной ответственности от 3 до 30 базовых величин.