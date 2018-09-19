Световую скульптуру лошади доработали и вернули на площадь Свободы

Новости Беларуси. Напомним, что новую композицию установили ко Дню города, а на прошлой неделе лошадь увезли на доработку , сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как поясняли на предприятии «Мингорсвет», для безопасности и устойчивости конструкции в нее нужно было добавить некоторые металлические элементы. Теперь световая скульптура находится на своем заслуженном месте и радует жителей столицы.