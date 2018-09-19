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Световую скульптуру лошади доработали и вернули на площадь Свободы

19 сентября 2018 19:34
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Новости Беларуси. Напомним, что новую композицию установили ко Дню города, а на прошлой неделе лошадь увезли на доработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Световую скульптуру лошади доработали и вернули на площадь Свободы-1

Как поясняли на предприятии «Мингорсвет», для безопасности и устойчивости конструкции в нее нужно было добавить некоторые металлические элементы. Теперь световая скульптура находится на своем заслуженном месте и радует жителей столицы.

# Скульптура в Минске # общество # Фотофакт

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