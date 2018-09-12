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Почему с площади Свободы пропала скульптура лошади?

12 сентября 2018 20:45
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Новости Беларуси. С площади Свободы исчезла световая скульптура лошади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему с площади Свободы пропала скульптура лошади?-1

Напомним, новую композицию установили ко Дню города. Как сообщили на предприятии «Мингорсвет», конструкцию увезли на доработку. Для безопасности и устойчивости в нее нужно добавить некоторые металлические элементы. Конструкторы уверяют: лошадь вернут на свое место уже следующей неделе.

# Скульптура в Минске # общество # Фотофакт

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