Почему с площади Свободы пропала скульптура лошади?

Новости Беларуси. С площади Свободы исчезла световая скульптура лошади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С площади Свободы исчезла световая скульптура лошади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, новую композицию установили ко Дню города. Как сообщили на предприятии «Мингорсвет», конструкцию увезли на доработку. Для безопасности и устойчивости в нее нужно добавить некоторые металлические элементы. Конструкторы уверяют: лошадь вернут на свое место уже следующей неделе.