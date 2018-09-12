Почему с площади Свободы пропала скульптура лошади?

Напомним, новую композицию установили ко Дню города. Как сообщили на предприятии «Мингорсвет», конструкцию увезли на доработку. Для безопасности и устойчивости в нее нужно добавить некоторые металлические элементы. Конструкторы уверяют: лошадь вернут на свое место уже следующей неделе.