Светофор для велосипедов и водительское удостоверение вместо талончика: День без авто прошел в Беларуси

Новости Беларуси. На велосипеде, общественном транспорте или пешком. Белорусы 22 сентября присоединились к мировой акции «День без автомобиля». Многие сегодня отказались от поездки в авто, тем более что водительское удостоверение стало бесплатным проездным в общественном транспорте. А экологи уже отметили эффект: только в Минске выбросы вредных веществ в атмосферу сократились вдвое.

Без машины, но с большим удовольствием. Михаил – минчанин – сегодня на велосипеде, несмотря на периодический дождь. Свое авто водитель оставил в гараже. Специально. И другим советует.

Михаил Овчинников:

Из гаража домой еду. Получается чуть больше четырех километров. В принципе, в Минске хорошо развит городской транспорт, можно ездить на таком транспорте.

Гораздо просторнее сегодня было и городскому транспорту. Александр – водитель автобуса – констатирует: полосы если не пустые, то загружены едва ли. Зато в салоне многолюднее.

По всей стране 22 сентября оценивали эффект от автомобильного отказа. В Гродно, например, замеряли уровень шума на центральной улице. Город – один из самых загазованных в Беларуси.

Наталья Гульницкая, сотрудник Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В целом мы хотим оценить влияние транспорта на качество атмосферного воздуха.

А в Минске почти то же самое делали в двух местах. На перекрестке Ленина и Независимости. Результаты уже озвучивают экологи.

Богдана Козерог, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского гидрометеорологического центра:

Наибольшее снижение концентрации отмечено по углеродооксиду. Более чем в два раза. И примерно на 40% концентрации формальдегида сегодня утром были ниже, чем вчера.

Пересесть на общественный транспорт в День без автомобиля – это не только экологично, но и экономно. Водительское удостоверение и техпаспорт на машину – сегодня это и проездной документ. Так что покупать талончик не нужно. Это нововведение появилось в 2016 году и станет традицией.

Обычно в этот день машину дома оставляет каждый пятый водитель. Заправляются на 10% меньше, а количество ДТП сокращается примерно на 20. Этот раз не стал исключением.

Сергей Зараник, исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В этот день, как было замечено сегодня, я сам лично проезжал по проспектам, транспортный поток уменьшился. Очень много ответственных людей, сознательных поддерживают эту акцию.

Еще один эксперимент провели в Бресте. Там установили первый в области светофор для велосипедов. И сделали специальную разметку. В городе надеются, что это станет мотивацией ездить на двух, причем от гораздо более экологичного транспорта, колесах.

Каждый год 22 сентября в воздух в Беларуси не попадают 350 тонн вредных веществ – вес самосвала. Но даже не это главное. За 8 лет, в течение которых наша страна – участник международного Дня без автомобиля, белорусы, можно сказать, избавились от стереотипов. Ведь иногда не водить машину – это модно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.