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Светодиодное освещение может появиться на всех улицах Минска

04 сентября 2012 17:59
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Новости Беларуси. Светодиодное освещение может появиться на всех улицах Минска. Сегодня такие лампы есть на пешеходных переходах улицы Куйбышева.

Яркое ноу-хау установлено в порядке эксперимента. Эффективность «подсветки» предстоит проанализировать. В первую очередь она направлена на профилактику аварий с пешеходами. Если результат оправдает ожидания, то зона применения светодиодов расширится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
На мой взгляд, это освещение эффективное. Да, оно достаточно дорогостоящее, но, тем не менее, учитывая безопасность наших граждан, нерегулируемые пешеходные переходы, это актуально в настоящее время. Эту работу мы будем продолжать.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика # Славомир Гриневич # УП «Мингорсвет»

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