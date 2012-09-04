Новости Беларуси. Светодиодное освещение может появиться на всех улицах Минска. Сегодня такие лампы есть на пешеходных переходах улицы Куйбышева.

Яркое ноу-хау установлено в порядке эксперимента. Эффективность «подсветки» предстоит проанализировать. В первую очередь она направлена на профилактику аварий с пешеходами. Если результат оправдает ожидания, то зона применения светодиодов расширится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

На мой взгляд, это освещение эффективное. Да, оно достаточно дорогостоящее, но, тем не менее, учитывая безопасность наших граждан, нерегулируемые пешеходные переходы, это актуально в настоящее время. Эту работу мы будем продолжать.