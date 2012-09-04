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Новый корпус психоневрологического дома-интерната для инвалидов и престарелых открылся в Минске

04 сентября 2012 17:47
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Новости Беларуси. В Минске открылся новый, четвертый по счету, корпус психоневрологического дома-интерната для инвалидов и престарелых. Он рассчитан на 156 мест.

Здесь созданы условия для комфортного проживания, лечения и отдыха жильцов. Имеется тренажерный зал, парикмахерская, комнаты отдыха, процедурные кабинеты. На базе корпуса будет реализован пилотный проект – сопровождаемое проживание для наиболее самостоятельных постояльцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Дополнительный корпус, который сегодня открыт, является очень необходимым в нашей системе, потому что на сегодняшний день город испытывает острую потребность в местах для людей с особенностями психофизического развития.

# общество # Жанна Романович # Государственная социальная политика # Мингорисполком # Государственная политика

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