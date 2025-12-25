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Какие традиции празднования Рождества у белорусов? Рассказал ксёндз

25 декабря 2025 15:31
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Рождество – это время радости, надежды и духовного обновления для миллиарда католиков по всему миру. Сегодня мы поговорим о традициях, значениях и особенностях празднования Рождества в Беларуси.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси, ксендз Юрий Есевич.

Какие традиции празднования Рождества у белорусов? Рассказал ксёндз-2

Александр Меженный, ведущий:
Каким образом провести этот день так, чтобы это действительно было красиво?

Юрий Есевич, ксендз, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:
Надо начать с того, что любой праздник, а тем более Рождество, начинается с приготовления. Если человек не приготовился так, как полагается, тогда трудно и про праздник говорить. Поэтому сегодня 25-го, но приготовления начинаются уже 24-го, в так называемый сочельник. Вечером, когда вся семья собирается, украшается елка, накрывается стол.

Традиционно этот ужин семейный несет такое название – у нас в традиции называется кутья. Кутья – это от блюда, наверное, самого основного, некоторые говорят, что не самого вкусного, но очень полезного. Кутья – это перловая каша с добавлением мака, многие добавляют тоже мед. Вот именно из этих 12 блюд, которые стоят на столе, кутья занимает почетное главное место. И поэтому именно сочельник, сам ужин рождественский вечером 24-го называется именно кутья.

Само приготовление не ограничивается только столом, елкой и подарками. Духовное приготовление человека несет в себе очень глубокий смысл и значение. Потому что человек, когда он стоит на пороге Рождества, он должен приготовить свое сердце, должен приготовить свою душу. И поэтому многие идут в костел на духовные упражнения, когда размышляется над Евангелием, приступают люди к исповеди для того, чтобы очиститься и принять тело Христово.

Подробнее смотрите в видео.

# Рождество # Католики Беларуси

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