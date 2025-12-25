Новый год уже не за горами! Рассказываем, что к празднику готовят в Минске
Новый год уже стучится в дверь. Минск готовится встречать праздник с размахом. Какие сюрпризы ждут минчан и гостей столицы?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Силич, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома.
Юрий Царев, ведущий:
Понятное дело, праздничных мероприятий много, но всех всегда тянет в центр. Что готовит Минск сегодня в центре города?
Светлана Силич, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Именно сегодня уже стартуют самые главные новогодние, рождественские мероприятия. С сегодняшнего дня у нас большая, насыщенная культурная программа в Верхнем городе. Новая история, сказка с применением новых технологий, но всегда помня о каких-то добрых вечных ценностях. Этот проект необычен еще тем, что мы применили технологию 3D-мэппинг. Не просто проекция, а световая такая история. Здание Верхнего города превращается в элемент сказки. Но это не все. Путешествуем по центру дальше и попадаем на площадку Дворца спорта. Конечно, это самая главная наша площадка. Она уже сегодня порадует и интерактивными программами, и также на этой большой площадке у нас предусмотрена театрализованная постановка, тоже сказка.
В каждой сказке мы подходили индивидуально. Где-то более технологично, где-то более традиционно.
Александра Каштанова, ведущая:
Скажите, а где можно ознакомиться с подробным планом проведения мероприятий?
Светлана Силич:
А мы примерно так рассчитывали, чтобы у нас мероприятия не начинались в одно и то же время. На площадке Дворца спорта – это 7 часов вечера. У нас три основные площадки: это Верхний город, Дворец спорта и Раковский дворик, уже традиционная площадка. Там тоже будут в 6 часов начинаться представления творческие, хореографические. Добавилась одна концертная площадка – это усадебно-парковый комплекс Лошицкий. Там будет также для жителей микрорайона Лошица, да и всех жителей города Минска, новогодние представления. Они по субботам, 27 и 3 числа. Не стесняемся, подходим, наслаждаемся, радуемся.
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