Новый год уже не за горами! Рассказываем, что к празднику готовят в Минске

Юрий Царев, ведущий: Понятное дело, праздничных мероприятий много, но всех всегда тянет в центр. Что готовит Минск сегодня в центре города?

Светлана Силич, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Именно сегодня уже стартуют самые главные новогодние, рождественские мероприятия. С сегодняшнего дня у нас большая, насыщенная культурная программа в Верхнем городе. Новая история, сказка с применением новых технологий, но всегда помня о каких-то добрых вечных ценностях. Этот проект необычен еще тем, что мы применили технологию 3D-мэппинг. Не просто проекция, а световая такая история. Здание Верхнего города превращается в элемент сказки. Но это не все. Путешествуем по центру дальше и попадаем на площадку Дворца спорта. Конечно, это самая главная наша площадка. Она уже сегодня порадует и интерактивными программами, и также на этой большой площадке у нас предусмотрена театрализованная постановка, тоже сказка.

В каждой сказке мы подходили индивидуально. Где-то более технологично, где-то более традиционно.