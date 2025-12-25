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Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой

25 декабря 2025 16:50
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Печальная новость 25 декабря пришла из Москвы. Умерла народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнования родным и близким Веры Валентиновны направил Президент Беларуси. 

«Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей. Созданные ею незабываемые образы дарили публике искренние эмоции и покоряли силой женского характера. Творчество Веры Валентиновны стало неоценимым вкладом в развитие искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании.

Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой-2

Всемирную известность Вера Алентова получила благодаря исполнению главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Зрителям также запомнились ее работы в картинах «Завтра была война» и «Зависть богов».

Известно, что артистка должна была сегодня выйти на сцену. Еще вчера она репетировала роль в спектакле. Однако ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. 

Причина смерти Веры Алентовой не называется. Церемония прощания с народной артисткой России состоится в стенах Московского драматического театра имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.

# Александр Лукашенко # Вера Алентова

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