Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой

Печальная новость 25 декабря пришла из Москвы. Умерла народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнования родным и близким Веры Валентиновны направил Президент Беларуси.

«Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей. Созданные ею незабываемые образы дарили публике искренние эмоции и покоряли силой женского характера. Творчество Веры Валентиновны стало неоценимым вкладом в развитие искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании.