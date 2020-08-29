«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются масштабные акции в поддержку стабильности. 29 августа в столице прошло сразу два автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни водителей украсили свои машины государственными символами и выразили таким образом свое искреннее «За единую Беларусь!» Длина автокаравана превысила несколько километров. И вот, как это было.

Автопробег «За единую Беларусь!» прошел 29 августа во многих городах нашей страны. Эпицентром дорожного марафона стала столица, где сотни водителей украсили свои машины государственными символами. Длина автокаравана превысила несколько километров.

Мы приехали с прекрасным настроением, чтобы сохранить то, что мы имеем, чтобы мы имели возможность развиваться дальше. Воспитание наших детей, чтобы они ездили с нами и понимали, что происходит, а не били, извините, стекла и лавочки на улицах.

Мы выходим для того, чтобы сохранить мир у нас в Беларуси.

Нельзя идти под тем флагом, под которым наших бабушек, дедушек, прадедов мучили.

Я увидел эти «цветные революции» и к чему они приводят.