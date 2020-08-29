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«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»

29 августа 2020 16:32
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются масштабные акции в поддержку стабильности. 29 августа в столице прошло сразу два автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни водителей украсили свои машины государственными символами и выразили таким образом свое искреннее «За единую Беларусь!» Длина автокаравана превысила несколько километров. И вот, как это было.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-1

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-3

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-5

Автопробег «За единую Беларусь!» прошел 29 августа во многих городах нашей страны. Эпицентром дорожного марафона стала столица, где сотни водителей украсили свои машины государственными символами. Длина автокаравана превысила несколько километров.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-8

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-10

Мы приехали с прекрасным настроением, чтобы сохранить то, что мы имеем, чтобы мы имели возможность развиваться дальше.

Воспитание наших детей, чтобы они ездили с нами и понимали, что происходит, а не били, извините, стекла и лавочки на улицах.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-13

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-15

Мы выходим для того, чтобы сохранить мир у нас в Беларуси.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-18

Нельзя идти под тем флагом, под которым наших бабушек, дедушек, прадедов мучили.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-21

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-23

Я увидел эти «цветные революции» и к чему они приводят.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-26

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-28

Из всех бывших 15 наших советских республик мы живем, наверное, наиболее хорошо, однозначно наиболее спокойно и наиболее богато. Хотелось бы, чтобы так было: все спокойно, стабильно.

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-31

«Мы живём хорошо и мы за это благо будем бороться тоже». Как прошли автопробеги «За единую Беларусь!»-33

Мы живем хорошо и мы за это благо будем бороться тоже.

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# Автомобили # общество # Фотофакт

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