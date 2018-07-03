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Светлана Сахоненко: У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую

03 июля 2018 12:05
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Новости Беларуси. Праздник по традиции объединил миллионы белорусов. День Независимости отмечают масштабно во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Сахоненко: У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую -1

В выездную студию СТВ пришла трехкратная паралимпийская чемпионка Пхенчхана Светлана Сахоненко.

Светлана Сахоненко: У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую -4

Яна Шипко, СТВ:
Светлана, добрый день. С праздником вас. Я знаю, что для вас этот день особенный. Как обычно проводите этот праздник? Возможно, есть какие-то традиции?

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам:
У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую. Вживую, конечно, намного круче. Ты на секунду переносишься в те военные года и начинаешь понимать, насколько важно жить в таком мирном времени. Я благодарна стране за то, что мы можем спокойно просыпаться с утра и не думать о том, что будет завтра.

Светлана Сахоненко: У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую -7

Яна Шипко:
Ваши победы по истине можно считать подвигом в мирное время. Столько радости и гордости подарили вы Беларуси, трижды поднимались на пьедестал за золотом. Когда звучит гимн, поднимается флаг белорусский, что вы чувствуете?

Светлана Сахоненко: У меня есть одна главная традиция – обязательно посмотреть парад или по телевизору, или вживую -10

Светлана Сахоненко:
Где бы я не слышала гимн Беларуси, во мне просыпается такая гордость за нашу страну и за то, что я могу ее представить в таком ракурсе: я спортсменка, житель Беларуси. Это здорово. Я обожаю свою страну.

Яна Шипко:
Благодаря вам и нашим спортсменам, вот такие победы как ничто лучше сплачивают нацию. Чего стоит в наше мирное время такие победы? Насколько сегодня есть возможность для того, чтобы добиваться своей спортивной мечты молодым ребятам?

Светлана Сахоненко:
В Беларуси огромная спортивная база. Это не один стадион, не одна ледовая площадка. Это не одна лыжная трасса, поэтому я уверена, что это только начало и Беларусь уже заявила о себе на мировой арене с большой буквы. Я думаю, все впереди.

Яна Шипко:
Ваша жизнь изменилась после Пхенчхана?

Светлана Сахоненко:
Не могу сказать, что она кардинально изменилась, но душевное удовлетворение есть: чувствуется, что ты сделал что-то важное. Планку теперь держать еще тяжелее, приходится работать еще больше.

Яна Шипко:
Какие у вас планы сегодня, как будете отмечать?

Светлана Сахоненко:
Обязательно посмотрю концерт. В городе в любом районе они проходят. Этот так здорово, что ты всегда в празднике, всегда в центре событий. Также хочу обязательно посмотреть салют.

# День Независимости-2018 # общество # Светлана Сахоненко # Фотофакт

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