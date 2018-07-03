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Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно

03 июля 2018 11:16
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Новости Беларуси. В Гродно День Независимости встречают с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре города в парке Жилибера работает белорусская площадка. Здесь и фотозоны, и мастер-классы, и даже своя парикмахерская.

Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно-1

Коса до пояса и волосы цвета льна – будущие парикмахеры и визажисты решили напомнить о признанной во всём мире красоте славянских девушек. Образ белорусочки с помощью ленты–вышиванки и, по желанию аквагримм в виде орнамента.

Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно-4

Милена Матюк, житель Гродно:
Лента–вышиванка является символом Беларуси. Мне как патриоту она очень-очень нравится. Я очень горда тем фактом, что являюсь белорусом.

Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно-7

Зоя Митковская, первый секретарь Гродненской городской организации БРСМ:
Мы хотели показать туристам, которые приезжают в наш город Гродно, что мы, молодежь, также гостеприимны, показать, какие конкурсы мы проводим в нашем городе для молодежи. Наши достижения связаны с Годом малой родины.

Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно-10

Гордость за страну, любовь к малой родине. Уголок детства на снимках и рисунках – организаторы определят лучшие работы. У всех гостей появилась и уникальная возможность прямо с праздника отправить открытку на свою малую родину.

Лента–вышиванка в волосах и караоке по-белорусски. Как празднуют 3 июля в Гродно-13

Галина Буро, СТВ:
 Гродно в ритме праздника до самой ночи. Например, в парке выступят кинологи со служебными собаками, на смотровой площадке над Неманом зазвучит классика, а пешеходная улица Советская превратиться в музыкальный Бродвей.

# День Независимости-2018 # общество # Милена Матюк # Зоя Митковская # Фотофакт

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