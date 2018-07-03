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Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир

03 июля 2018 11:26
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Новости Беларуси. За независимость Беларуси сражались миллионы людей. На земле, на воде и в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир-1

Самой популярной техникой в годы войны – и самой массовой в истории авиации – был многоцелевой биплан «У-2». В народе его называют «кукурузником».  Пилотами фанерных бомбардировщиков были и мужчины, и женщины. А путь в небо практически для всех советских летчиков начинался именно с этой машины.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир-4

История легендарного «У-2» не смогла оставить равнодушным витебского ювелира Андрея Жизневского. Мастер создал миниатюрную модель биплана из серебра 925-й пробы. Весит драгоценный экспонат чуть более 26 граммов, а под фюзеляжем вмонтирован бриллиант. Настоящее произведение искусства горожанин в День независимости Беларуси передал в дар Витебскому краеведческому музею.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир-7

Андрей Жизневский, ювелир:
У меня дедушка летчик. Прошел Великую Отечественную войну, летал на таком самолете. Очень много наградных знаков у него. Отец у меня тоже летчик. Хотелось внести такой вклад в нашу страну. Обожаю город Витебск и хочу прославлять его и дальше.

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир-10

Миниатюрную модель легендарного «У-2» из серебра преподнёс в подарок Витебску местный ювелир-12

Два месяца назад, ко Дню победы ювелир подарил музею Великой Отечественной войны в Минске еще одно свое изделие – танк «ИС-2», весом в 208 граммов. Совсем скоро начнется конкурс по фигурному вождению автомобилей. А пока витебчане практикуются в вождении миниатюрных авто.

Анастасия Бут, СТВ: 
Вечером витебские улочки займет молодежь. Театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу, куклы на ходулях…. Фэст уличного искусства «На семи ветрах» станет своеобразной репетицией творческого форума, который в четвертый раз пройдет во время «Славянского базара».

# День Независимости-2018 # общество # Андрей Жизневский # Фотофакт

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