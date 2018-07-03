В Могилёвской области состоялся митинг в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. В Могилеве День Независимости начался в символичном месте. Буйничское поле именно здесь впервые был развеян миф о непобедимости вермахта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фашистская армада 23 дня пыталась ворваться в город, но бойцы Красной армии и ополченцы стояли насмерть. 3 июля здесь состоялся митинг. В память о погибших в годы Великой Отечественной к каплице мемориального комплекса горожане возложили цветы. Могилевская область заплатила огромную цену за Победу. На этой земле сложили головы около 320 тысяч советских воинов.

Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны:

Праздник Независимости помогает вспомнить, как добывалась эта независимость и надо прямо сказать нашим белорусам, хоть погиб каждый третий, выстояли и восстановили народное хозяйство. И хочу пожелать белорусам, сели за стол, рюмочку поднять, вспомнить павших дедов.

Павел Гузов, житель Могилева:

Сегодня мы пришли сюда всей семьей. Сегодня праздник Независимости. Сегодня мы победили фашистов.

Сегодня на Буйничском поле создают музей под открытым небом. Танки, зенитные установки, пушки. С каждым годом экспонатов становится все больше.