Светлана Подлипская: Муж-добытчик ездит на охоту, привозит мясо, на рыбалку ездит. Это дополнительная часть бюджета. Мы можем не тратиться на мясные продукты, рыбу

Свой личный семейный бюджет она составляет по государственным принципам. Экономист, финансист и депутат Алла Исаченко в бюджете видит целую науку.

Алла Исаченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Получается, что мы можем использовать только ту часть средств, которую создали, заработали либо где-то привлекли.

Бюджет, говорит, это как большой кошелек, только не одного человека, а уже всего государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя и здесь все просто: сколько положишь, столько можешь и взять.

Алла Исаченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самый главный принцип формирования бюджета – это реальность. Те средства, которые созданы и реально существуют. В бюджет нельзя положить виртуальные средства, которых нет.

Каждый год придумывать новые принципы формирования бюджета депутатам, конечно, не надо. Все уже прописано в Кодексах – налоговом и бюджетном. И подсчитав, сколько экономика за год может заработать, осталось только расписать доходы, расходы, учесть инфляцию и возможный дефицит.

Алла Исаченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Где-то на 80% бюджет формируется за счет государственного сектора. Около 20% – это частный бизнес. Расходы – это около 60% – социальная сфера. Остальная часть – это другие направления. Но доходы должны ранятся расходам. Дефицит бюджета у нас – не более 3% ВВП.

Пятница. Конец месяца. И день зарплаты. В семье Подлипских мама Светлана – и парламент, и Совет министров, и главное финансовое управление. Чтобы доходы не превысили расходы, говорит, нужен особый подход.

Пока мама занята подсчетами, дети пользуются моментом. Квартира – большое игровое поле. В семье детей двое. Настя и Тимофей, школьники. Накормить, обуть и одеть их, купить все, что нужно для учебы – одна из статей этого семейного бюджета. Добытчики средств – мама-учитель, папа-предприниматель. Правда, говорит Светлана, бывают и неожиданные вливания в бюджет.

Светлана Подлипская:

Муж-добытчик ездит на охоту, привозит мясо, на рыбалку ездит. Это дополнительная часть бюджета. Мы можем не тратиться на мясные продукты, рыбу.

По бюджетным доходам и расходам здесь сложилась своя простая система. Складываем зарплаты супругов и сразу же половину отдаем на продукты, квартплату, проезд в транспорте, автомобиль, Интернет. Все это Светлана называет «нуждами социальными». Остаток распределяем на другие не менее важные траты.

В бюджете семейном, как и в бюджете страны, работают те же правила. Тратить можно ровно столько, сколько заработал. Иначе возникнет дефицит и придется залезть в долги. И здесь, конечно, важен разумный баланс: в покупках отдавать предпочтение необходимому.

Наблюдая за тем, что опускается в корзину мамы финансиста-экономиста и контролера бюджета, понять не сложно: в семье, где кошелек личный, разумная экономия на уровне инстинктов.

Светлана Подлипская:

Я предпочитаю покупать моющее средство в пакетиках, потому что все эти бутылочки сохраняются. И можно использовать прошлую.

Мы подошли к расходам, на которые Светлана в калькуляции своего бюджета отвела целых 25%. Это покупки для детей и остальные первоочередные расходы.

Светлана Подлипская:

Нужно выбрать тетради. Все такие красивые, яркие. Но я возьму, белорусские. Они и удобны для подписывания, не менее яркие и красивые.

Экономия – вещь, конечно, относительная. Это не значит, что в семье всегда выбирают только самое дешевое. Нет, во всем просто рациональность. Если покупка крайне необходима, она в любом случае будет сделана. Но если можно с ней и повременить, деньги идут в оборот на что-то не менее важное. На это, плюс отдых, развлечения, кино и театры, в этой семье уходит еще 25% бюджета.

Наполняя корзину так изо дня в день и расходуя свой бюджет, «итого» получаем, что все наши траты по процентам складываются в 100. И такой бюджет теперь уже пуст до следующей зарплаты. И если продуман он был грамотно, денег хватило на все. Появились расходы непредвиденные – семья может занять и отдать долг с нового заработка.

У депутата Исаченко тоже есть своя система в таких случаях. Говорит, проверено на практике и действует, кстати, на всех уровнях — от микро- до макроэкономики.

Алла Исаченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если баланс в сторону красного сальдо, недостатка средств то есть хорошая система – отложить расходы на будущее. Я ее использую и рекомендую домашним.

Есть еще советы: если 25% от своего бюджета откладывать про запас, отказываясь от пустых и каких-то ненужных вещей, можно вообще, говорят, стать миллионером. Так что при желании и это можно попробовать.