В Беларуси отмечается День морской пехоты Союзного государства

Новости Беларуси. Хоть страна и не имеет выхода к морю, для многих соотечественников служба на флоте стала неотъемлемой частью жизни.

Сейчас в республике проживает около 350 тысяч моряков, которые несли боевую вахту во всех океанах земного шара.

В этом году праздник отметили с особым размахом. А главным событием стало торжественное прибытие в Минск 300-летнего якоря, поднятого с затонувшего в Финском заливе корабля петровских времен. На белорусскую землю его доставили накануне, а в дальнейшем он послужит ключевым элементом памятника-монумента военным морякам, который установят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин Гарбуз, капитан 2-го ранга в отставке:

В Беларуси очень много моряков. И мне приходилось именно со своими земляками неоднократно встречаться и на Камчатке, и на Северном флоте, и на Черноморском флоте.

Анатолий Стасенок, капитан 1-го ранга в отставке:

В Беларуси моря нет, но она морская держава. Я сам белорус, родился в Минске, стал моряков. Плавал на Балтийском море, Северном, Тихом и Индийском океанах.

В Минск привезли якорь, снятый с корабля петровских времён