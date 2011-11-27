В Беларуси вступил в силу закон о массовых мероприятиях в новой редакции

Поправки в первую очередь направлены на усиление мер общественной безопасности и коснутся лишь тех, кто пытается расшатать стабильность как общественную, так и политическую.

Так, например, уточнен термин «пикетирование». Флэшмобы, а также несанкционированные сборы через социальные сети – теперь тоже из этой же серии. Кроме того, в СМИ, Интернете и соцсетях запрещается объявлять о дате, месте и времени массовых акций до получения разрешения на их проведение. Места акций теперь можно оборудовать средствами видеонаблюдения. Организаторы также вправе оградить территорию и установить контрольно-пропускной пункт.

Павел Потапейко, политолог:

Давно настала пора выходить на общемировой уровень в том, что касается законодательства о нарушении порядка. В англосаксонских странах, в США, Великобритании давным-давно существуют достаточно жесткие законы, четко регламентирующие ответственность в случае несанкционированных массовых мероприятий.

Когда у нас раздаются голоса, что где-то якобы в свободных странах чуть ли не вседозволенность какая-то царит, хочу сказать, что вседозволенностью там даже не пахнет. Там очень четко и жестко поступают в ситуациях, когда законодательство нарушается.

При подготовке новой редакции тщательно изучалось законодательство стран СНГ, Европы и США – всего более 20 государств. Белорусский закон в принципиальных подходах ничем в худшую сторону не отличается, а в части санкций за нарушения он гораздо более либеральный, чем во многих странах Европы и Соединенных Штатах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И вот лишь некоторые примеры. В ФРГ любое массовое мероприятие должно быть обязательно санкционировано властями. Во Франции по уголовному кодексу «сборище», а есть именно такой термин, может быть рассеяно силовиками уже после двух требований разойтись. А в Швеции, если толпа нарушает общественный порядок, организаторам акции грозит тюремный срок до 4 лет.