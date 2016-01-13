Светлана Демешко, зам. начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома рассказала об активном отдыхе зимой

Достаточно ли в Минске катков, чтобы все желающие могли получить поистине зимнее удовольствие?

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Планируется залить до 70 ледовых площадок. Около 36 хоккейных коробок и подготовить 16 лыжных трасс. Процесс заливки катков, подготовка хоккейных коробок и подготовки лыжных трасс, он уже начался и уже идёт. На сегодняшний день я могу сказать, что в городе Минске залито 69 открытых ледовых площадок, эта цифра будет увеличиваться, согласно решению Мингорисполкома, которое было принято ещё в ноябре: в Минске оно должно достичь 79. Сегодня мы приближаемся к этой цифре, но будет их больше, или меньше, – покажет ситуация.

В прошлые годы зимы у нас были достаточно тёплые, но статистика такова: заливалось около 150 катков. Чем обусловлено сокращение количества катков?

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Эта цифра ежегодно сокращается. Потому что изначально, когда говорили о цифре 150 катков (мы нас воем профессиональном уровне называем их «пяточки»), считалось, что это те катки, которые заливаются где-то во дворах, на пришкольных территориях. Имеется ввиду, что мы уходим от этой традиции – заливать вот эти «пяточки». Мы считаем, что нужно заливать достаточно большие ледовые площадки. Как можно лучше и качественно оборудовать их, и количество катков уменьшать.

Ещё это связано с тем, что строятся крытые ледовые площадки. Потому необходимость в таком количестве таких «пяточков», она просто отпадает.