Спецфонду Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов исполнилось 20 лет

Новости Беларуси. Специальному фонду Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов 20 лет. За это время премии, стипендии и материальную помощь получили более 33 тысяч человек, а также свыше сотни творческих объединений. Среди них одаренные школьники и студенты, а также педагоги и научные работники, которые внесли свой вклад в развитие юных дарований.

Сегодня, как и в 1996 году, главная задача спецфонда — открывать новые имена и оставаться основной площадкой для развития молодых талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Перзашкевич, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Получение премии меня стимулирует к тому, чтобы я продолжала заниматься русским языком, русской литературой. И возможно, когда-нибудь я даже стану преподавателем. Мне это дает вдохновение, окрыление.

Святослав Бородачев, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Я дважды являюсь лауреатом, и это, бесспорно, очень престижно. И для меня это является дополнительной мотивацией, чтобы дальше совершенствоваться в выбранной области. Я рад, что государство помогает молодым людям, которые хотят чем-то заниматься и добиваются успехов.