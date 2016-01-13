«Даниэлла» покидает Беларусь, 14 января ожидаются морозы до -25ºC

Новости Беларуси. «Даниэлла» покидает Беларусь. Остаточные явления циклона будут присутствовать еще в течение дня по всей стране. Будет идти снег, сохранится сильный ветер до 12 метров в секунду. Будет идти снег, сохранится сильный ветер до 12 метров в секунду. В Гомельской и Могилевской областях прогнозируется гололед.

Коммунальщики просят не оставлять на проездах авто, чтобы не препятствовать уборке снега, а также по возможности принять участие в расчистке придворовой территории.

Национальный аэропорт «Минск»работает в штатном режиме. И хотя из-за непогоды 13 января утром было задержано прибытие нескольких рейсов –это самолеты из Тегерана и Ашхабада. Представители аэропорта пояснили, что такая ситуация сложилась по причинам, которые не зависят от воздушной гавани прилета.

Тем временем «Даниэлла» двинулась на северо-запад России. К вечеру в Беларусь с севера начнет поступать холодный воздух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, в четверг вернутся сильные морозы. Столбик термометра в некоторых регионах страны может опуститься до минус 25 градусов.