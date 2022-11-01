Новый подход в животноводстве. Как в Брестской области подбирают особое меню для бурёнок и зачем для этого лаборатория?

Новости Беларуси. Первая и единственная в Беларуси лаборатория анализа кормов в Бресте – это принципиально новый подход в животноводстве. Она позволяет при том же поголовье стада повысить его эффективность на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На самом деле, арифметика проста: чем больше сырья, тем лучше развивается экономика хозяйств и тем самым обеспечена загрузка молочных заводов. Партнерство лаборатории и производителей – о плюсах наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

В хозяйстве «Ракитница» меню буренок под строгим контролем. Лабораторные пробы для анализа с силосных траншей отбирают один раз перед открытием, а затем строго два раза в месяц.

Федор Ярошук, главный зоотехник сельхозпредприятия «Ракитница»:

Как видите, у нас есть вакууматор. Мы отбираем эту пробу, чем быстрее завакуумируем и доставляем в лабораторию. Обязательно указывать состав корма, какой спелости. И использовались или не использовались консерванты, это тоже немаловажно. Если в продуктах питания есть срок, после которого использовать их нельзя, то в случае с кормами – они всегда остаются безопасными, но с течением времени биохимический состав меняется и становятся менее питательным. А потому нужно постоянно исследовать.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Рацион буренки важен на каждом этапе жизни, ведь от этого зависит, насколько она сможет реализовать свой молочный потенциал. А четкий расчет для телят – это и вопрос будущего здоровья. Благодаря детальному анализу эффективность стада можно повысить как минимум на треть. Если корм – это уравнение с несколькими переменными, то лабораторное исследование, по сути, позволяет поставить знак равенства и решить его.

Михаил Чирук, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Ракитница»:

Без корректировок и результатов исследований можно получать большое молоко, но недолго. Как правило, корова выходит из строя, и ее уже не отремонтируешь. Плюс эта лаборатория может нам позволить снизить затраты на минерально-витаминные добавки. Это принципиально новый подход для Беларуси. Образцы кормов в отраслевую лабораторию доставляют практически со всех хозяйств Брестской области. Здесь проверяют состав на более чем 40 показателей питательности.

Сергей Михальчук, научный сотрудник Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Сырой протеин 84 грамма, сырая клетчатка, жир, фракции переваримости. Фактически зоотехник будет по этим цифрам составлять полный рацион, от чего будет зависеть конечный результат.

Идея создания лаборатории для анализа кормов в Брестской области возникла три года назад. За это время регион вырвался в уверенные лидеры мясного и молочного животноводства в стране. В каждом районе главный зоотехник имеет специальную компьютерную программу, которая сводит в единое меню результаты.

Марина Пастухова, заведующая отраслевой научно-исследовательской лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

В Брестской области на сегодня мы видим показатели продуктивности крупного рогатого скота самые высокие в Беларуси. Все физиологические процессы происходят в организме гораздо более интенсивно, чем у того же крупного рогатого скота, допустим, 15-20 лет назад. Если тогда достаточно было этих 20 показателей, чтобы сбалансировать рацион, то сейчас, учитывая интенсивные обменные процессы, которые происходят в организме, необходим точный детальный анализ кормов.