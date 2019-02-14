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Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ

14 февраля 2019 18:41
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Новости Беларуси. Самая свадебная дата года. 14 февраля во Дворце гражданских обрядов новую семью регистрировали каждые 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой брачный нон-стоп обусловлен самым долгожданным праздником влюбленных – Днем святого Валентина. Наш корреспондент Кристина Федорович к числу замужних не присоединилась, но секрет счастья у молодоженов все-таки узнала.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-1

Кристина Федорович, СТВ:
Самые «урожайные» даты на свадьбы обычно в жаркую пору года. Однако с этим зимним днем соперничать не может никакой другой. Самое настоящее романтическое исключение – День святого Валентина – в 2019 году выпало на четверг, но от этого желающих связать себя узами брака не меньше.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-4

Пауло Таварес из Сан-Паулу познакомился со своей невестой Ольгой пять лет назад в социальных сетях. Сразу понял – судьба, и приехал к нам в Минск.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-7

Так все и завязалось. Чтобы подкрепить серьезные намерения браком, бумаги собирали долго. Говорят, двойной праздник намеренно не планировали.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-10

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-12

Пауло Таварес и Ольга Шеверова, молодожены:
Честно говоря, это совпадение. Мы раньше хотели, но не получалось: нужно было собрать много документов. Но сегодня для нас двойной праздник.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-15

Пауло, как оказалось, скорее белорусский бразилец – в эмоциях сдержан, что не свойственно жителям его родины. Может, поэтому и искал ту самую у нас.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-18

Пауло Таварес:
Я очень спокойный. Для меня первый раз. Чувствую себя нормально.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-21

Рядом еще одна интернациональная пара. Невеста – минчанка, а вот жених из Египта. Считают, что счастье любит тишину, поэтому делиться им на всю страну не решились.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-24

А вот белорусы – Денис и Евгения, теперь уже вдвоем с фамилией Кацай – с радостью рассказывают свою историю.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-27

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-29

Денис и Евгения Кацай, молодожены:
Три года назад познакомились в клубе. Очень понравилась мне будущая невеста. Решили расписаться сегодня, потому что День влюбленных. Хотим соединить наши сердца друг с другом.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-32

Стоит сказать, что молодожены чтят традиции. Так, новоиспеченные муж и жена должны одновременно ступить на рушник счастья. Это символ жизненного пути. Может, в этом как раз-таки и есть залог успеха… семейного.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-35

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-37

Настоящий свадебный аншлаг. Каждые 20 минут регистрируют новую семью. Особенность – количество интернациональных церемоний. Тут молодые люди из Бразилии, Египта, Ирландии, Украины и Сирии. Всего 15 свадеб за день.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-40

Кстати, за всю историю Дворца обрядов союз узаконили граждане порядка 200 национальностей. Как подтверждение – символичная карта мира.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-43

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-45

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов:
Сегодня у нашего коллектива замечательное настроение, и молодожены приходят с хорошим настроением.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-48

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-50

Кстати, на днях Минск вошел в топ-5 самых романтичных городов СНГ. А такое количество свадеб, тем более интернациональных, как раз под стать титулу.

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-53

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-55

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-57

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-59

Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ-61

# День святого Валентина # общество # Пауло Таварес # Ольга Шеверова # Денис Кацай # Евгения Кацай # Юлия Кочина # Фотофакт

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