Свадебный нон-стоп в Минске, или как женятся в День влюблённых? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Самая свадебная дата года. 14 февраля во Дворце гражданских обрядов новую семью регистрировали каждые 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой брачный нон-стоп обусловлен самым долгожданным праздником влюбленных – Днем святого Валентина. Наш корреспондент Кристина Федорович к числу замужних не присоединилась, но секрет счастья у молодоженов все-таки узнала.

Кристина Федорович, СТВ:

Самые «урожайные» даты на свадьбы обычно в жаркую пору года. Однако с этим зимним днем соперничать не может никакой другой. Самое настоящее романтическое исключение – День святого Валентина – в 2019 году выпало на четверг, но от этого желающих связать себя узами брака не меньше.

Пауло Таварес из Сан-Паулу познакомился со своей невестой Ольгой пять лет назад в социальных сетях. Сразу понял – судьба, и приехал к нам в Минск.

Так все и завязалось. Чтобы подкрепить серьезные намерения браком, бумаги собирали долго. Говорят, двойной праздник намеренно не планировали.

Пауло Таварес и Ольга Шеверова, молодожены:

Честно говоря, это совпадение. Мы раньше хотели, но не получалось: нужно было собрать много документов. Но сегодня для нас двойной праздник.

Пауло, как оказалось, скорее белорусский бразилец – в эмоциях сдержан, что не свойственно жителям его родины. Может, поэтому и искал ту самую у нас.

Пауло Таварес:

Я очень спокойный. Для меня первый раз. Чувствую себя нормально.

Рядом еще одна интернациональная пара. Невеста – минчанка, а вот жених из Египта. Считают, что счастье любит тишину, поэтому делиться им на всю страну не решились.

А вот белорусы – Денис и Евгения, теперь уже вдвоем с фамилией Кацай – с радостью рассказывают свою историю.

Денис и Евгения Кацай, молодожены:

Три года назад познакомились в клубе. Очень понравилась мне будущая невеста. Решили расписаться сегодня, потому что День влюбленных. Хотим соединить наши сердца друг с другом.

Стоит сказать, что молодожены чтят традиции. Так, новоиспеченные муж и жена должны одновременно ступить на рушник счастья. Это символ жизненного пути. Может, в этом как раз-таки и есть залог успеха… семейного.

Настоящий свадебный аншлаг. Каждые 20 минут регистрируют новую семью. Особенность – количество интернациональных церемоний. Тут молодые люди из Бразилии, Египта, Ирландии, Украины и Сирии. Всего 15 свадеб за день.

Кстати, за всю историю Дворца обрядов союз узаконили граждане порядка 200 национальностей. Как подтверждение – символичная карта мира.

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов:

Сегодня у нашего коллектива замечательное настроение, и молодожены приходят с хорошим настроением.