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Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев

01 февраля 2018 08:14
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Новости Беларуси. Министр обороны Беларуси вручил их полковникам Василию Мичурину и Ивану Кустову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев-1

К слову, Василий Мичурин в годы войны прошел с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин. А Иван Кустов попал на войну девятнадцатилетним парнем, приняв на себя командование взводом.

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев-4

Глава военного ведомства тепло и сердечно поздравил Героев Великой Отечественной войны, а Ивана Кустова также с Днем рождения. Ветерану 31 января исполнилось 94 года.

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев-7

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Иван Кустов # Василий Мичурин

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