Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев

Новости Беларуси. Министр обороны Беларуси вручил их полковникам Василию Мичурину и Ивану Кустову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министр обороны Беларуси вручил их полковникам Василию Мичурину и Ивану Кустову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, Василий Мичурин в годы войны прошел с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин. А Иван Кустов попал на войну девятнадцатилетним парнем, приняв на себя командование взводом.
Глава военного ведомства тепло и сердечно поздравил Героев Великой Отечественной войны, а Ивана Кустова также с Днем рождения. Ветерану 31 января исполнилось 94 года.