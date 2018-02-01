Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев

Новости Беларуси. Министр обороны Беларуси вручил их полковникам Василию Мичурину и Ивану Кустову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, Василий Мичурин в годы войны прошел с боями Польшу, Чехию, Восточную Пруссию. Брал штурмом Берлин. А Иван Кустов попал на войну девятнадцатилетним парнем, приняв на себя командование взводом.