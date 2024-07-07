Съёмочная группа СТВ на учениях войск ПВО Беларуси! Оценили готовность к охране воздушных рубежей

Пока пушки громче дипломатов, мы тоже держим порох сухим. Тем более что южная граница для Беларуси остается дополнительной точкой напряжения. Наша страна защищает свои рубежи как с земли, так и с воздуха. На страже новейшие ЗРК С-400, модернизированные «Тор-M2», C-300 и «Бук». Боевые расчеты смотрят в небо 24 часа, чтобы вовремя пресечь любое нарушение границы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Антон Чучвага узнал о тонкостях работы войск ПВО. Каждый метр воздушного пространства под контролем. ПВО Беларуси, словно щит, готово к отражению любых угроз, превращая небо в неприступную крепость.

Сейчас вы видите не кадры остросюжетного боевика, а учебную тревогу, максимально приближенную к реальной боевой ситуации. По легенде, в небе над южной границей засекли неопознанный объект. За считаные минуты личный состав занимает свои позиции, разворачивает технику и готовится к отражению атаки. Уже после военнослужащие установят: летательный аппарат дружественный, но расслабляться бойцам ПВО не приходится. Зенитные ракетные войска Беларуси несут боевое дежурство 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы в любой момент дать отпор любой угрозе.

Командир дивизиона ЗРК С-300:

По сигналу готовность номер 1 дежурный боевой расчет прибыл на свои рабочие места. По команде вышестоящего командного пункта была поставлена задача по поиску и обнаружению целей. В результате цель была обнаружена. После проведения опознавания цель получилась не опознана. По команде из вышестоящего командного пункта определилось, что целью является свой самолет в интересах пограничной службы. Цель была обнаружена на дальней границе зоны поражения.

Антон Чучвага, корреспондент:

Мы приземлились в расположении части зенитных ракетных войск. Задача этих военнослужащих – прикрытие мирного неба столицы.

Доступ к этому дивизиону открыт далеко не каждому. Съемочная группа «Недели» получила уникальную возможность своими глазами увидеть работу ЗРК С-400 – одного из самых современных и мощных в мире. Всего минута – и комплекс поражает цель.

Командир дивизиона ЗРК С-400:

Зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения во всех диапазоне высот, скоростей и дальности. Данный ЗРК может обнаруживать цели на дальности до 600 километров и уничтожать их на дальности до 400 километров. Обнаружение цели считаные секунды занимает, и зенитно-ракетный комплекс будет готов к пуску.

Геополитическая обстановка меняется стремительно, и Беларусь не может игнорировать вызовы времени. Полеты разведывательных беспилотников, в частности украинских, увеличились в несколько раз. Именно поэтому зенитные ракетные войска переведены в состояние повышенной боевой готовности. Незамеченным не останется никто.

Василий Костеж, командир зенитно-ракетного полка:

Я согласен, что сегодня у нас на южных рубежах обстановка неспокойная, напряженная, можно сказать. Поэтому личный состав полка в усиленном режиме выполняет задачи по охране воздушного пространства Республики Беларусь.

Беларусь надежно защищает свои границы. На страже воздушных рубежей стоят не только новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400, но и модернизированные по всем современным требованиям классические модели, такие как «Тор-М2», С-300 и «Бук». Годы эксплуатации в войсках подтвердили их надежность и боевую эффективность, а постоянная модернизация позволяет соответствовать.

Андрей Северинчик, начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Белорусский ВПК работает с максимальной отдачей, и уже взяты на вооружение такой зенитно-ракетный комплекс, как «Бук-МБ», который в ближайшее время поступит в войска. С учетом анализа ведения СВО, где себя показывают такие комплексы, как «Панцирь-СМ», комплексы С-400, «Бук» российского производства, что определяет в последующем выбор данного комплекса и постановку на вооружение в наши Вооруженные Силы.