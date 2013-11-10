Суворовцы в Беларуси. Как обычные мальчишки отказываются от маминых пирожков и становятся генералами

Новости Беларуси. Альма-матер настоящих мужчин, Минское суворовское училище, отметило 60-летие. За это время были подготовлены тысячи воспитанников. 50 из них дослужились до генеральских погон. Многие суворовцы стали кандидатами наук, доцентами и профессорами.

Высокий престиж обучения в училище сохранился и по сей день. Суворовское – в числе передовых учреждений образования. Попасть сюда непросто, а учиться тем более. Помимо общеобразовательных предметов и физподготовки суворовцев обучают этикету и танцам. Воспитанники – постоянные участники всех торжественных мероприятий в столице.

60 лет спустя снова в строю. На плацу Минского училища – суворовцы от первого до последнего выпуска. Многие дослужились до звезд, о которых в годы учебы и мечтать не могли. Одних генералов среди выпускников больше полусотни. Но самые дорогие погоны – алые, суворовские. Их хранят ближе к сердцу, как талисман.

Сергей Кузнецов, выпускник Минского суворовского военного училища:

Раньше была традиция. Здесь стоял деревянный мост, и каждый выпуск одну досточку выносил. Потом этот мост разобрали совсем, потому что нечего было уносить.

Шеренги выпускников чеканят шаг и держат равнение. Они рады вновь пройтись на родном плацу плечом к плечу. Вот и украинский адмирал, уже привыкший «командовать парадом» на море, как давалась строевая не забыл.

Юрий Ильин, адмирал, командующий военно-морскими силами Украины, выпускник Минского суворовского военного училища:

С мозолями, с отмороженными ушами, носами во время зимнего парада в 1978 году. Но главный стимул – кто не сдаст строевую, не шел в увольнение. Минское училище при Союзе было самое лучшее. Традиции сохранены.

Созданное после войны суворовское училище стало домом для сыновей полка, ребят, чьи родители отдали жизнь на фронте. После голодных военных лет четырехразовое питание, новенькая форма и учебники казались сказкой.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Подстригли, одели форму, строевая подготовка, зарядка. Здесь впервые по-настоящему наелись, потому что мы же дети войны, мы пережили войну, видели все, что было в оккупированной Беларуси. И тут вдруг такой дворец красивейший.

Петр Григорьевич – суворовец первого выпуска. В училище попал в самом первом наборе. Генерал-полковник, первый министр обороны Беларуси. Всех командных должностей военачальника не перечесть. А начиналось все в этом классе.

За этой партой Петр Григорьевич получил не только знания, но и принципы, которые сохранил на всю жизнь.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Никаких списываний. У нас были очень хорошие учителя, все фронтовики. Немножко по-другому были сумки наши, были брезентовые.

Обновляется техническая база, неизменным остается девиз суворовцев – «Жизнь – Отечеству! Честь – никому!»

Виктор Лисовский, начальник Минского суворовского военного училища:

Благородство, которое состоит в первую очередь в чести, достоинстве, самопожертвовании, государственности. С самого раннего возраста мы наших ребят приучаем к тому, что свою родину надо беречь.

Максим Денищик, суворовец Минского суворовского военного училища:

В наши дни быть суворовцем очень престижно. Ты становишься вежливым, послушным, сразу понимаешь все команды, быстро строишься, становишься очень умным, поступаешь в разные заведения.

В стенах училища ребят готовят как будущую военную элиту. Занятия – по всем фронтам: иностранные языки, спорт и даже хореография и этика. Наряду с галантностью прививают дисциплину. Подъем – в 7 утра. Кросс 3 километра.

За периметром, как говорят военные, поступившие сюда мальчишки оставляют и мамины пирожки, и привычку коротать время за компьютерными играми. Здесь совсем другие будни, практически армейские. Но даже в таком строгом расписании бывалые суворовцы умудрялись найти лазейку.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Тут заборов не было. Мы прямо через дорогу, через трамвайные пути, перебежал, и уже девчонка там ждет.

За самоволку – наряды вне очереди.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

И драили здесь, и в классах, и в спальне.

В расположении роты почти все по-прежнему. Садиться на заправленную кровать не положено. Правило соблюдают и выпускники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

У нас был «мертвый» час после обеда, и в течение часа мы должны были здесь отдыхать. А спать не хотелось. Вот мы залазили под одеяла и делали щелочку, чтобы книгу читать.

Отвечать приходилось и за тогдашний писк моды – штаны-клеш. В увольнение хотелось ходить по-модному.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Делали трапецию специальную, растягивали брюки, чтобы идти в городе, а то еще и пятак пришивали, чтобы он «играл», когда ходили по городу. Но это запрещалось. Поэтому, когда перед увольнением строили и проверяли внешний вид, как только командир заметил, что у тебя нарушение, сразу приказывал снимать штаны, под кран, под воду. Они сразу «сели» на свое место. Говорили привести в порядок, а потом смотрели, отпускать в увольнение или нет.

Сюда приходят мальчишками, а выходят настоящими офицерами. Возможно, в этом и кроется популярность суворовских училищ. Говорят, даже если остался на гражданке, суворовец – звание на всю жизнь.

Петр Чаус, генерал-полковник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Тут их приучат и вовремя спасть, и вовремя кушать, и все кушать, что дают. Поэтому такая жизнь именно формирует настоящих мужчин, настоящих защитников нашей родины.