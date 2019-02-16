«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали новую методику борьбы с алкогольной зависимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа лечения и реабилитации, рассчитанная до 2020 года, сейчас проходит апробацию на базе лечебно-трудовых профилакториев в Новогрудке и Витебске.

Первый этап проекта уже завершился – он признан эффективным. В случае дальнейшего успеха методику распространят по всей стране. О путевке в трезвую жизнь – корреспондент Галина Буро.

Это Ярослав. Минчанин. 21 год. Несмотря на совсем молодой возраст, парень признает: он – алкоголик. Его путь в ЛТП не был оригинальным – родители развелись, трудный возраст, плохая компания – в результате пристрастился к хмельным напиткам, забросил учебу, а запой стал образом жизни. Пока гром не грянул.

Ярослав Барисик:

У меня друг был Леша. 12 ноября прошлого года он покинул этот мир. Он был любитель выпить очень сильно. После этого как-то задумался: а может, Ярик, обдумай, взвесь все за и против. Ярослав, как и все эти люди, встретил Новый год символично – в карантине лечебно-трудового профилактория. А потом согласился участвовать в пилотном проекте по реабилитации.

В этом и смысл – пациенты сами должны хотеть смотреть на жизнь трезво. По таким критериям подошли 20 мужчин в Новогрудском ЛТП и 16 женщин в Витебском. Экспериментальные группы проживают в отдельном корпусе, для них особая программа, разработанная белорусскими учеными.

Галина Буро, СТВ:

Суть проекта – углубиться в психологию человека. Даже комнаты в медчасти не похожи на больницу, скорее, здесь домашний уют: мягкая мебель, ковры, картины. Специалисты уверены: обстановка только способствует выздоровлению.

В этих интерьерах участники проекта усиленно работают над мотивацией и восстановлением семейных ценностей, ведь в основном у всех есть жены и дети. Обязательное условие – вести дневник чувств, на них и рассчитывают повлиять врачи. В этом отличие от стандартного лечения в ЛТП.

Сергей Осипчик, заместитель директора РНПЦ психического здоровья:

Стандартное лечение подразумевало оказание первичной медицинской помощи, частично наркологической помощи в стационарных и амбулаторных условиях лечебно-трудового профилактория. Месяц назад первая экспериментальная группа после годовой реабилитации отправилась домой.