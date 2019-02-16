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«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные

16 февраля 2019 18:29
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали новую методику борьбы с алкогольной зависимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа лечения и реабилитации, рассчитанная до 2020 года, сейчас проходит апробацию на базе лечебно-трудовых профилакториев в Новогрудке и Витебске.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-1

Первый этап проекта уже завершился – он признан эффективным. В случае дальнейшего успеха методику распространят по всей стране.

О путевке в трезвую жизнь – корреспондент Галина Буро.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-4

Это Ярослав. Минчанин. 21 год. Несмотря на совсем молодой возраст, парень признает: он – алкоголик. Его путь в ЛТП не был оригинальным – родители развелись, трудный возраст, плохая компания – в результате пристрастился к хмельным напиткам, забросил учебу, а запой стал образом жизни. Пока гром не грянул.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-7

Ярослав Барисик:
У меня друг был Леша. 12 ноября прошлого года он покинул этот мир. Он был любитель выпить очень сильно. После этого как-то задумался: а может, Ярик, обдумай, взвесь все за и против.

Ярослав, как и все эти люди, встретил Новый год символично – в карантине лечебно-трудового профилактория. А потом согласился участвовать в пилотном проекте по реабилитации.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-10

В этом и смысл – пациенты сами должны хотеть смотреть на жизнь трезво. По таким критериям подошли 20 мужчин в Новогрудском ЛТП и 16 женщин в Витебском. Экспериментальные группы проживают в отдельном корпусе, для них особая программа, разработанная белорусскими учеными.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-13

Галина Буро, СТВ:
Суть проекта – углубиться в психологию человека. Даже комнаты в медчасти не похожи на больницу, скорее, здесь домашний уют: мягкая мебель, ковры, картины. Специалисты уверены: обстановка только способствует выздоровлению.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-16

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-18

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-20

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-22

В этих интерьерах участники проекта усиленно работают над мотивацией и восстановлением семейных ценностей, ведь в основном у всех есть жены и дети. Обязательное условие – вести дневник чувств, на них и рассчитывают повлиять врачи. В этом отличие от стандартного лечения в ЛТП.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-25

Сергей Осипчик, заместитель директора РНПЦ психического здоровья:
Стандартное лечение подразумевало оказание первичной медицинской помощи, частично наркологической помощи в стационарных и амбулаторных условиях лечебно-трудового профилактория.

Месяц назад первая экспериментальная группа после годовой реабилитации отправилась домой.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-28

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Мы несколько сейчас будем усложнять критерии. Лицам, которые будут приходить во вторую группу, чуть будет посложнее. Но на то он и экспериментальный пилотный проект, чтобы наиболее оптимальные механизмы определять.

Принято решение расширить пилотный проект на одном из учреждений. Скорей всего, это будет ЛТП в Могилеве.

Специалисты не строят иллюзий: бывших алкоголиков не бывает. Это неизлечимая болезнь, а отказ от спиртных напитков – лишь ремиссия. Продлить ее как можно дольше, а лучше на всю жизнь – и есть главная задача.

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-31

«Суть проекта – углубиться в психологию человека». Новую методику борьбы с алкоголизмом разработали белорусские учёные-33

# Алкоголь # общество # Галина Буро # Владислав Мандрик # Сергей Осипчик # Фотофакт

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