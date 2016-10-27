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Белорусские полярники отправятся на Южный полюс в ноябре

27 октября 2016 05:25
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Новости Беларуси. Старт антарктической экспедиции. 27 октября в Национальной академии наук полярников проводят на самый холодный континент. Уже в ноябре экспедиция из шести человек отправится на Южный полюс. В Антарктику их доставит судно «Академик Федоров». Оно выйдет из Санкт-Петербурга в ноябре. В декабре корабль окажется на месте разгрузки белорусско-российских отрядов в районе оазиса «Молодежный» в восточной Антарктиде.

Там уже продолжится возведение объектов инфраструктуры белорусской станции, а также совместная работа над научными и природоохранными проектами с российскими полярниками,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Антарктида

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