Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»

Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске стартовала международная выставка технологий и инноваций в промышленности «‎ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках ожидается и обширная деловая программа. Чем в этом году удивили участники выставки – расскажет Глеб Прокофьев.

Уже в 26 раз «ТехИнноПром» распахнул двери для посетителей. В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, многие из которых уже проходят апробацию на производствах. Например, лазерный маркер от отечественного производителя. Он может быть установлен практически на любом производстве, где требуется маркировка.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

А это уже аппарат для лазерной сварки. Плотный световой поток фокусируем в одну точку. Металл прогревается и сплавляется между собой.

В лазерной сварке ряд преимуществ, из-за чего она и стала более востребованной. Это и высокая точность, сварное соединение небольшого размера, деформация свариваемых элементов минимальна.

Илья Денисюк, инженер компании:

Резка очень широко применяется, и это очень удобно, потому что можно резать довольно-таки большие металлы и с высокой скоростью.

На «ТехИнноПроме» можно встретить также робота-сварщика. Его производитель – российская компания – создает универсальные машины. Роботы многофункциональные, могут обслуживать станки, перекладывать материалы, а также наносить краски или клей.

Филипп Оганов, инженер-проектор компании (Россия):

Если мы говорим о сварке, надо будет подобрать сварочный параметр и убедиться, что робот повторяет техпроцесс, который был заложен человеком или был заложен инженером-конструктором. И после этого уже оператор, который обслуживает робота на повседневной основе, должен будет снимать с робота готовое изделие и устанавливать в правильном положении новое изделие, которое роботу предстоит сварить.

Впервые на «ТехИнноПроме» свои экспортные возможности презентует Иран. Экспозиция включает продукцию двух десятков компаний различных секторов: телекоммуникации, электроника, автомобилестроение, химия, металлургия. Уже есть и первые договоренности – в нашу страну Иран в течение трех лет поставит 45 тысяч легковых автомобилей.

Алиакбар Малехмирчегини, директор ООО «Евразийский ИР»:

Когда Александр Лукашенко приезжал в Иран, была договоренность войти на рынок Беларуси. Поэтому мы сегодня приехали к вам. Это первый подобный опыт. Это выставка должна стать хорошей основой для дальнейшего развития бизнеса Ирана в Беларуси. Наши компании заинтересованы и хотят работать в вашей стране.

Автоматизированный комплекс плазменной резки, цифровой твердомер, титановые аэраторы, металлодетектор. На стендах – лучшие достижения научной мысли в области машиностроения и легкой промышленности. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции. Главным итогом «ТехИнноПромА» станут многочисленные контракты и договоренности.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Выставка – это такое мероприятие, которое позволяет показать свою разработку и попытаться найти заинтересованных контрагентов. Именно это является целью нашей деятельности на любых выставочных мероприятиях и на данной выставке в том числе. Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика.