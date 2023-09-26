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Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»

26 сентября 2023 18:26
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Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске стартовала международная выставка технологий и инноваций в промышленности «‎ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках ожидается и обширная деловая программа.

Чем в этом году удивили участники выставки – расскажет Глеб Прокофьев.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-1

Уже в 26 раз «ТехИнноПром» распахнул двери для посетителей. В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, многие из которых уже проходят апробацию на производствах. Например, лазерный маркер от отечественного производителя. Он может быть установлен практически на любом производстве, где требуется маркировка.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
А это уже аппарат для лазерной сварки. Плотный световой поток фокусируем в одну точку. Металл прогревается и сплавляется между собой.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-7

В лазерной сварке ряд преимуществ, из-за чего она и стала более востребованной. Это и высокая точность, сварное соединение небольшого размера, деформация свариваемых элементов минимальна.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-10

Илья Денисюк, инженер компании:
Резка очень широко применяется, и это очень удобно, потому что можно резать довольно-таки большие металлы и с высокой скоростью.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-13

На «ТехИнноПроме» можно встретить также робота-сварщика. Его производитель – российская компания – создает универсальные машины. Роботы многофункциональные, могут обслуживать станки, перекладывать материалы, а также наносить краски или клей.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-16

Филипп Оганов, инженер-проектор компании (Россия):
Если мы говорим о сварке, надо будет подобрать сварочный параметр и убедиться, что робот повторяет техпроцесс, который был заложен человеком или был заложен инженером-конструктором. И после этого уже оператор, который обслуживает робота на повседневной основе, должен будет снимать с робота готовое изделие и устанавливать в правильном положении новое изделие, которое роботу предстоит сварить.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-19

Впервые на «ТехИнноПроме» свои экспортные возможности презентует Иран. Экспозиция включает продукцию двух десятков компаний различных секторов: телекоммуникации, электроника, автомобилестроение, химия, металлургия. Уже есть и первые договоренности – в нашу страну Иран в течение трех лет поставит 45 тысяч легковых автомобилей.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-22

Алиакбар Малехмирчегини, директор ООО «Евразийский ИР»:
Когда Александр Лукашенко приезжал в Иран, была договоренность войти на рынок Беларуси. Поэтому мы сегодня приехали к вам. Это первый подобный опыт. Это выставка должна стать хорошей основой для дальнейшего развития бизнеса Ирана в Беларуси. Наши компании заинтересованы и хотят работать в вашей стране.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-25

Автоматизированный комплекс плазменной резки, цифровой твердомер, титановые аэраторы, металлодетектор. На стендах – лучшие достижения научной мысли в области машиностроения и легкой промышленности. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции. Главным итогом «ТехИнноПромА» станут многочисленные контракты и договоренности.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-28

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Выставка – это такое мероприятие, которое позволяет показать свою разработку и попытаться найти заинтересованных контрагентов. Именно это является целью нашей деятельности на любых выставочных мероприятиях и на данной выставке в том числе.

Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика.

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»-31

На полях выставки запланировано немало тематических мероприятий. Среди них – форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, секционные заседания и деловые встречи. Завтра в программе – конкурс сварщиков. Победителей определят в двух номинациях.

# Выставка # общество # Глеб Прокофьев # Сергей Шлычков # Валентин Татарицкий # Фотофакт

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