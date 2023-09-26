Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»
Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске стартовала международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее рамках ожидается и обширная деловая программа.
Чем в этом году удивили участники выставки – расскажет Глеб Прокофьев.
Уже в 26 раз «ТехИнноПром» распахнул двери для посетителей. В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, многие из которых уже проходят апробацию на производствах. Например, лазерный маркер от отечественного производителя. Он может быть установлен практически на любом производстве, где требуется маркировка.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
А это уже аппарат для лазерной сварки. Плотный световой поток фокусируем в одну точку. Металл прогревается и сплавляется между собой.
В лазерной сварке ряд преимуществ, из-за чего она и стала более востребованной. Это и высокая точность, сварное соединение небольшого размера, деформация свариваемых элементов минимальна.
Илья Денисюк, инженер компании:
Резка очень широко применяется, и это очень удобно, потому что можно резать довольно-таки большие металлы и с высокой скоростью.
На «ТехИнноПроме» можно встретить также робота-сварщика. Его производитель – российская компания – создает универсальные машины. Роботы многофункциональные, могут обслуживать станки, перекладывать материалы, а также наносить краски или клей.
Филипп Оганов, инженер-проектор компании (Россия):
Если мы говорим о сварке, надо будет подобрать сварочный параметр и убедиться, что робот повторяет техпроцесс, который был заложен человеком или был заложен инженером-конструктором. И после этого уже оператор, который обслуживает робота на повседневной основе, должен будет снимать с робота готовое изделие и устанавливать в правильном положении новое изделие, которое роботу предстоит сварить.
Впервые на «ТехИнноПроме» свои экспортные возможности презентует Иран. Экспозиция включает продукцию двух десятков компаний различных секторов: телекоммуникации, электроника, автомобилестроение, химия, металлургия. Уже есть и первые договоренности – в нашу страну Иран в течение трех лет поставит 45 тысяч легковых автомобилей.
Алиакбар Малехмирчегини, директор ООО «Евразийский ИР»:
Когда Александр Лукашенко приезжал в Иран, была договоренность войти на рынок Беларуси. Поэтому мы сегодня приехали к вам. Это первый подобный опыт. Это выставка должна стать хорошей основой для дальнейшего развития бизнеса Ирана в Беларуси. Наши компании заинтересованы и хотят работать в вашей стране.
Автоматизированный комплекс плазменной резки, цифровой твердомер, титановые аэраторы, металлодетектор. На стендах – лучшие достижения научной мысли в области машиностроения и легкой промышленности. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции. Главным итогом «ТехИнноПромА» станут многочисленные контракты и договоренности.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Выставка – это такое мероприятие, которое позволяет показать свою разработку и попытаться найти заинтересованных контрагентов. Именно это является целью нашей деятельности на любых выставочных мероприятиях и на данной выставке в том числе.
Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика.
На полях выставки запланировано немало тематических мероприятий. Среди них – форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, секционные заседания и деловые встречи. Завтра в программе – конкурс сварщиков. Победителей определят в двух номинациях.