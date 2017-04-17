Суперкомпьютер, биометрический паспорт и «интернет вещей»: что можно будет посмотреть на Tibo-2017

Передовые разработки в области высоких технологий и связи там презентуют десятки отечественных и зарубежных компаний. О трендах сезона в преддверии форума – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Офисный суперкомпьютер, «умная парковка» и «интернет вещей» – эти и другие инновации представят на специализированной выставке «ТИБО».

Молодым ученым-программистам есть, что показать на Tibo.

Приложение превратит любой город Беларуси в музей под открытым небом и проведет своему владельцу экскурсию прямо во время движения: настоящий гид в мобильном телефоне.

А следующий экспонат в кармане не уместиться. Офисный суперкомпьютер (так прозвали белорусскую разработку) на Tibo повезут на специальном автомобиле, все-таки 30 кило. Умная машина – изюминка выставки и находка для геологов.

Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Вот такой вот системный блок, в котором находится 10 вычислительных узлов, каждый из которых, если потребительскими словами сказать, представляет собой сервер.

Суперкомпьютер позволяет производить вычисления со скоростью 10 триллионов операций в секунду.

Целый стенд будет посвящен электронному правительству – проекту, у которого уже есть начало. О биометрическом паспорте, ID-карте и госуслугах онлайн сможет узнать каждый.