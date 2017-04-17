ЕС позитивно оценивает открытость Беларуси в обсуждении вопросов трудовой миграции

Новости Беларуси. Евросоюз позитивно оценивает открытость Беларуси в обсуждении вопросов трудовой миграции. Актуальную для Старого Света тему обсуждают на международной встрече в Минске.

Среди участников форума – эксперты из Испании, Латвии, Польши, Румынии, а также сотрудники юридической службы Совета ЕС. Основной вопрос – как предотвратить использование трудовых мигрантов третьей стороной.

Минимизировать подобные риски сегодня стараются с помощью комплексной работы. Это повышение правовой грамотности населения, заключение прямых договоров, и, конечно, гарантии защиты прав в случаях конфликтных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы пытаемся изучить опыт ЕС, который направлен на то, чтобы минимизировать случаи трудовой эксплуатации граждан Беларуси в ЕС. Когда гражданин Беларуси выезжает на работу в одну фирму, а в последующем эксплуатируется другой фирмой на абсолютно других условиях.

Игорь Лей, юрисконсульт юридической службы Европейского союза:

Европейский союз очень радует тот факт, что Беларусь сейчас открыта для обсуждения различных вопросов, которые касаются иммиграции и трудовой миграции. Для нас это очень важные темы. Потому что в последние годы поток мигрантов в страны ЕС очень большой. И мы пытаемся адекватно справляться с этой проблемой, обеспечивать все необходимые условия для мигрантов в наших странах.

Затронули участники и тему ответственности принимающей стороны. В частности, речь о контроле деятельности работодателей в Европе, а также возможности применения этой схемы в белорусских реалиях.