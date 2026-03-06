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Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснить перевоз денег «Ощадбанком»

06 марта 2026 11:28
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Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснить перевоз денег «Ощадбанком»-0

Венгрия потребовала объяснений от Украины после задержания инкассаторских автомобилей «Ощадбанка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой заявление министра иностранных дел Петера Сийярто.

По его словам, с января через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золота. Сотрудники правоохранительных органов подозревают перевозчиков в отмывании денег.

Сийярто отметил, что сопровождающий груз имеет связи с украинскими спецслужбами. Он поинтересовался, почему банки не используют переводы, а перевозят такие суммы наличными, и не исключил, что речь может идти о деньгах «военной мафии». Венгрия намерена провести тщательное расследование.

Фото: pixabay

# Международная политика # Петер Сийярто

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