Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснить перевоз денег «Ощадбанком»

Венгрия потребовала объяснений от Украины после задержания инкассаторских автомобилей «Ощадбанка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой заявление министра иностранных дел Петера Сийярто.

По его словам, с января через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золота. Сотрудники правоохранительных органов подозревают перевозчиков в отмывании денег.

Сийярто отметил, что сопровождающий груз имеет связи с украинскими спецслужбами. Он поинтересовался, почему банки не используют переводы, а перевозят такие суммы наличными, и не исключил, что речь может идти о деньгах «военной мафии». Венгрия намерена провести тщательное расследование.

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