ЦИК Беларуси 27 сентября образует избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей

Новости Беларуси. Очередной этап подготовки единого дня голосования. Центризбирком Беларуси сегодня, 27 сентября, образует избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания VIII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения электоральной кампании создается 110 избирательных округов. Это делает Центральная комиссия по представлению областных и Минского городского исполкомов. На сегодняшнем заседании также утвердят методическое пособие для территориальных и окружных избирательных комиссий, положение о научно-экспертном совете при Центризбиркоме.

Подготовка к выборам депутатов в единый день голосования идет в плановом режиме. Проводится учеба для потенциальных организаторов выборов, а также совещания и семинары, во время которых отрабатываются механизмы взаимодействия со всеми субъектами предстоящей электоральной кампании. Напомним, 25 февраля 2024 года в Беларуси предстоит одновременно избрать депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов.