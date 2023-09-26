В Минске определили победителя вокального конкурса «Вытокі»

Новости Беларуси. Самые высокие ноты в исполнении лучших молодых артистов. Стало известно имя обладателя Гран-при вокального конкурса «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть исполнителей, которые прошли региональные туры, боролись за главный приз. Оценивало мастерство финалистов профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Национального олимпийского комитета Беларуси, Федерации профсоюзов, известные артисты и музыканты. Лучшей исполнительницей вокального конкурса «Вытокі» стала Маргарита Шибаева из Заславля.

Валерий Шмат, композитор, заслуженный артист Беларуси: Мы проехали всю республику и слышали прекрасную музыку на белорусском, русском, украинском и даже польском языках. Поэтому славянские авторы были представлены очень ярко. И очень приятно, что дети, молодежь, они представляют эти произведения в собственном видении. Это самые лучшие голоса, которые были представлены на фестивале «Вытокі», а избранные были из тысяч, тысяч заявок.

Маргарита Шибаева, победительница вокального конкурса «Вытокі»:

Много времени, ожидания, много репетиций, подбор костюмов – это очень затратно по энергии. Но всегда приятно и радостно выходить на сцену, петь, и я очень счастлива, что я здесь сегодня.

Призом для обладательницы Гран-при станет авторская композиция, с которой Маргарита Шибаева сможет выступать на лучших концертных площадках страны. Песню для победительницы напишут лучшие белорусские авторы.