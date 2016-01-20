Сухопутные войска Беларуси и спецназ готовы приступить к учениям

Новости Беларуси. Сухопутные войска плечом к плечу с бойцами сил специального назначения готовы приступить к учениям. В эти дни завершается их выдвижение в районы выполнения учебно-боевых задач.

Несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, призывникам предстоит проявить все свое мастерство и в очередной раз доказать свой профессионализм. В скором времени к ним присоединятся и военнообязанные Бреста и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

Мы отрабатываем полный комплекс мероприятий, которые должна отрабатывать любая бригада при выполнении боевой задачи.