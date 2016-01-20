Прямой эфир

Сухопутные войска Беларуси и спецназ готовы приступить к учениям

20 января 2016 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сухопутные войска плечом к плечу с бойцами сил специального назначения готовы приступить к учениям. В эти дни завершается их выдвижение в районы выполнения учебно-боевых задач.

Несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, призывникам предстоит проявить все свое мастерство и  в очередной раз доказать свой профессионализм. В скором времени к ним присоединятся и военнообязанные  Бреста и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:
Мы отрабатываем полный комплекс мероприятий, которые должна отрабатывать любая бригада при выполнении боевой задачи. 

# общество # Военные учения # Олег Белоконев

Другие новости рубрики

Все новости
Крещение Господне: пользователи соцсетей показали, как ныряли в проруби
19 января 2016 18:27

Крещение Господне: пользователи соцсетей показали, как ныряли в проруби

Премии Спецфонда Президента Беларуси вручили школьникам и студентам 19 января
19 января 2016 18:20

Премии Спецфонда Президента Беларуси вручили школьникам и студентам 19 января

Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне
19 января 2016 17:23

Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне