Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне

Новости Беларуси. То, что нас объединяет. Крещение в Беларуси стало праздником, который, имея христианские основы, стал всенародным. Таинство освещения воды, её целебные свойства и стремление быть здоровыми. Сотни тысяч белорусов сегодня, 19 января, выстраивались в очереди у храмов. Немало желающих было и окунуться в прорубь. О том, как белорусы закаляли дух и тело, корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне. Наравне с Пасхой это древний и почитаемый христианский праздник. Этот день еще называется Богоявлением. Так как в момент крещения Иисуса Бог явился в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа.

Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский:

Господь пришел на Иордан, чтобы креститься от Иоанна в водах Иорданских. И дух в виде голубя снисходит от божественного Отца на Сына.

Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. В храмах и у водоемов два дня подряд освящают воду. Ею верующие окропляют себя и свое жилище, запасаются на целый год.

Вероника Фалей, СТВ:

В этот светлый праздник прочувствовать целебную силу освященной воды приходят не просто по одному, а целыми семьями. Ведь считается, что ритуал омовения помогает избавиться от разнообразных болезней. К тому же, погода сегодня благоволит. И силу тех самых Крещенских морозов может прочувствовать на себе каждый, кто пришел окунуться.

Для Владимира Романкевича это священное омовение не только православный ритуал, но и целая традиция. Уже 15 лет каждое воскресное зимнее утро у мужчины начинается с энергичного погружения в талую воду. Владимир уверен: именно очищение водой и есть главный ингредиент в его рецепте здорового образа жизни.

Причем все белорусские купели предварительно осветили.

В Гомеле по древней традиции святой водой окропили реку Сож. Крестный ход к набережной проследовал по историческому Киевскому спуску. Именно по нему на протяжении веков отправлялись в паломничество к святым местам, по нему же возвращались из дальних стран.

Окунаются в основном молодые, крепкие, закалённые люди.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В канун праздника, такого святого православного праздника, наверное, это поможет сомневающимся укрепить силы в самом себе.

Однако на погружении в ледяную воду церковь не настаивает. На Крещение важно не столько омовение, а очищение сердца и совести через приобщение освящённой воды. Поэтому достаточно всего лишь прийти в храм со светлыми мыслями.