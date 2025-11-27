Муковозчик: если человеку наплевать на законы – перед вами потенциальный «невероятный»

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Есть безошибочный способ распознать невероятного рядом с собой: надо посмотреть на отношение человека к законам. Если он их знать не хочет, или ей на них наплевать, или им кажется, что закон неправилен, поэтому его можно не исполнять, перед вами потенциальный, и это как минимум, невероятный.

Возможно, будущий полицай. Или скрытая коллаборантка. От таких хорошо бы отойти, чтобы не забрызгало. В любом случае надо понимать: такие люди опасны. Даже просто как дураки на дорогах.

Примерно такие вот недалекие граждане имеют собственность и работают в минском магазине «Калядная крама». Ну до последнего времени оно еще было так. Решили они выпустить серию новогодних игрушек с портретами известных белорусских писателей – и выпустили. Сами сделали. С портретом Ларисы Гениюш.

Теперь вот – нету больше ничего с тем лицом, шаром покати. Магазин закрывался, чтобы вычистить у себя экстремизм вместе с материалами – теперь вообще опечатан, не вычистили. И от корпоративных клиентов прибыли нету, ведь мало кто с такими недоумками захочет связываться, подставят же на раз.

Давайте рассудим строго логически, без эмоций и прочей литературщины. Лариса Гениюш была осуждена приговором Верховного Суда БССР от 7 февраля 1949 года по статьям 66 и 76 УК БССР (в редакции 1928 года) за «измену Родине» и «участие в антисоветской организации». Приговор – 25 лет лагерей. Вы не согласны с решениями суда?

Если брать наших беглых, а также забившихся здесь под плинтус, то да, не согласны. Но ведь чисто демократически рассудив, закон есть закон и его надо выполнять, правда? Но снова нет, это не для невероятных, «она жертва сталинских «рыпрессий», кричат они.

Однако мы же после 2020 года насмотрелись – у себя и у соседей. И как шпионами становятся, не германско-японскими, так панско-бандеровскими. И как саботаж на железных дорогах устраивают. И как секретные сведения передают, изменяя родине. Все это, оказывается, не плод фантазий, не выбитые следствием показания – белорусы-то, слава богу, без терактов живут, а вот россияне наглотались уже, уже умылись кровушкой.

Так что не было никаких сталинских «рыпрессий», а была такая же самая борьба за очищение общества. Просто тогда невероятных, коллаборантов и грантососов называли по-другому, вот и все.